Спектакль Сны Александринки. Песочный Ч.

Сюрреалистичный спектакль по Гофману в Александринском театре

«Сны Александринки» — это цикл из четырёх спектаклей, который проходит в уникальном пространстве акустической трубы исторического здания Александринского театра. Второй показ в рамках Года молодой режиссуры — это сюрреальный променад, основанный на произведении Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек».

Погружение в детские страхи

Помните ли вы, что вам снилось в раннем детстве? Какие страхи и фантазии терзали ваше воображение? Спектакль «Песочный Ч.» исследует влияние детского бессознательного на наш ежедневный выбор, используя мистические образы и сюжеты новеллы Гофмана, одного из любимых писателей Всеволода Мейерхольда.

Путешествие сквозь время

19 апреля пространство, обычно скрытое от глаз публики, превратится в портал в мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана — короля сказочных и вневременных аллегорий. Акустическая труба станет отражением самых тайных уголков человеческой фантазии.

В первой части спектакля зрителей ждёт путешествие по Александринскому театру. Бархатные кулисы, механизмы сцены и музейные экспонаты создадут идеальный антураж для «Песочного человека». Пройдя уникальный маршрут с одним из персонажей, вы узнаете, как творчество Гофмана повлияло на Мейерхольда, и сможете ответить на вопрос: где заканчивается реальность театра и начинается реальность сна.

Команда спектакля

Автор инсценировки: Дмитрий Собачкин

Дмитрий Собачкин Режиссёр: Дмитрий Собачкин

Дмитрий Собачкин Художник по костюмам: Анна Бондаренко

Анна Бондаренко Музыкальное оформление: Илья Symphocat

Илья Symphocat Актёры: Александр Муравицкий, Сергей Ленков, Сергей Хорольский, Лилия Игнатьева, Мария Прокопьева, Олеся Соколова

Александр Муравицкий, Сергей Ленков, Сергей Хорольский, Лилия Игнатьева, Мария Прокопьева, Олеся Соколова Танцовщики: Анна Цыганкова, Даниил Левищев, Александра Смирнова, Татьяна Пшеничная

Анна Цыганкова, Даниил Левищев, Александра Смирнова, Татьяна Пшеничная Кураторы: Анастасия Антоненкова, Илья Пучеглазов

Не упустите возможность погрузиться в мир Гофмана и открыть для себя новые грани театрального искусства!