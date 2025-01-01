Спектакль Сны Александринки. Песочный Ч.

«Сны Александринки» — это цикл из четырёх спектаклей, который проходит в уникальном пространстве акустической трубы исторического здания Александринского театра. Второй показ в рамках Года молодой режиссуры — это сюрреальный променад, основанный на произведении Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек».
Помните ли вы, что вам снилось в раннем детстве? Какие страхи и фантазии терзали ваше воображение? Спектакль «Песочный Ч.» исследует влияние детского бессознательного на наш ежедневный выбор, используя мистические образы и сюжеты новеллы Гофмана, одного из любимых писателей Всеволода Мейерхольда.
19 апреля пространство, обычно скрытое от глаз публики, превратится в портал в мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана — короля сказочных и вневременных аллегорий. Акустическая труба станет отражением самых тайных уголков человеческой фантазии.
В первой части спектакля зрителей ждёт путешествие по Александринскому театру. Бархатные кулисы, механизмы сцены и музейные экспонаты создадут идеальный антураж для «Песочного человека». Пройдя уникальный маршрут с одним из персонажей, вы узнаете, как творчество Гофмана повлияло на Мейерхольда, и сможете ответить на вопрос: где заканчивается реальность театра и начинается реальность сна.
Не упустите возможность погрузиться в мир Гофмана и открыть для себя новые грани театрального искусства!