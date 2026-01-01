Экскурсия по Александринскому театру и пластический перформанс

Александринский театр приглашает вас на уникальный опыт — экскурсию по театру и пластический перформанс Надежды Кохановой «Сны Александринки». Это цикл из четырех спектаклей, созданных в пространстве акустической трубы исторического здания театра.

Акустическая труба: тайна звука

Акустическая труба, спроектированная знаменитым архитектором К. И. Росси, представляет собой уникальную архитектурную систему коридоров, способную улавливать и отражать звук. Обычно это пространство недоступно для зрителей, поэтому данное событие — редкая возможность увидеть его изнутри.

Премьера: «Мэйдэй - 3»

Первым показом спецпроекта «Сны Александринки» станет пластический перформанс «Мэйдэй - 3» в рамках Года молодой режиссуры. Мэйдэй — международный сигнал бедствия, используемый в ситуациях, представляющих угрозу для жизни. Но что происходит, если сигнал поступает, а бедствие не случается? Что, если ожидание затягивается, а страх перерастает в бесконечное напряжение?

Темы и идеи спектакля

Перформанс исследует вопросы катастрофы и ожидания: что хуже — реальная угроза или постоянное ожидание бедствия? А может, катастрофа — лишь иллюзия или сон? Это пластическая рефлексия о том, как потеряться во времени и логике происходящего, не теряя при этом связи с реальным «я».

Команда проекта

Режиссер и хореограф: Надежда Коханова

Музыкальное оформление: Екатерина Копец

Художник по свету: Алиса Устинова

Исполнители: Мари Афанасьева, Софья Григоренко, Елизавета Ильинова, Екатерина Копец, Юлия Панина, Мария Случкова

При участии Пространства танца OMYT

Продюсер: Миша Казмирук

Кураторы: Анастасия Антоненкова и Илья Пучеглазов

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!