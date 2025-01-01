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Сновидения
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Киноафиша Сновидения

Спектакль Сновидения

0+
Режиссер Алексей Шашилов
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-игра в Театре Т

В Театре Т каждое представление — это уникальное путешествие в мир детских снов. Здесь собирают не просто истории, а настоящие сокровища воображения, которые превращаются в спектакли-игры. Каждый раз артисты внимательно слушают малышей, рисуют с ними и создают живую сказку из удивительных, ни на что непохожих рассказов.

Волшебные истории

В «Снах в чемоданах» хранятся чудесные сказки о дне рождения облака, о бурном море и о том, как зима встречает весну. Но самое важное — это взаимодействие со зрителями. На каждом спектакле артисты открывают чудесный чемодан с необходимыми материалами для рисования снов. Каждый маленький зритель получает возможность создать свою собственную историю, которая может стать частью этого уютного и душевного представления.

Камера и уют

Спектакль имеет камерный формат, что позволяет малышам чувствовать себя комфортно и уютно. Это идеальная атмосфера для маленьких зрителей, чтобы погрузиться в мир фантазий и творчества.

Языковая доступность

Спектакль может быть представлен как на русском, так и на английском языке, что делает его доступным для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира, где детские мечты оживают!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
11:00 от 1500 ₽

Фотографии

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