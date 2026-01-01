Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снова лето на дворе
Киноафиша Снова лето на дворе

Снова лето на дворе

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»

Незабываемый вечер джазовой музыки состоится в Новосибирской филармонии с участием знаменитого оркестра «Сибирский диксиленд». В программе выступления звучат произведения таких великих композиторов, как Портер, Армстронг, Беше, Эллингтон и Уильямс. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза.

О «Сибирском диксиленде»

«Сибирский диксиленд» - один из самых известных джазовых оркестров Сибири, который был основан в 1993 году. Оркестр сочетает традиции джаза и современные музыкальные тенденции, что делает каждое их выступление уникальным и ярким. Музыканты мастерски исполняют как классические джазовые стандарты, так и современные композиции, придавая им собственное звучание.

Что ожидать на концерте

Зрители смогут насладиться не только живым исполнением известных хитов, но и оригинальными аранжировками, созданными специально для этого коллектива. Атмосфера концерта обещает быть дружелюбной и непринужденной, что позволит каждому почувствовать себя частью джазового сообщества.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального события. Мы уверены, что вечер с «Сибирским диксилендом» оставит незабываемые впечатления и подарит удовольствие от живой музыки.

Купить билет на концерт Снова лето на дворе

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
24 июня среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика

Новый год в Хогвартсе

7 января в 19:00 Локомотив-арена
от 2000 ₽
Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света
18+
Джаз

Джаз и вино: Дегустация и джаз. Вина Старого света

28 июня в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 2700 ₽
Евгений Кемеровский
18+
Эстрада Шансон

Евгений Кемеровский

4 июля в 20:00 Leps Bar
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше