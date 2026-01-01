Снова лето на дворе

Концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»

Незабываемый вечер джазовой музыки состоится в Новосибирской филармонии с участием знаменитого оркестра «Сибирский диксиленд». В программе выступления звучат произведения таких великих композиторов, как Портер, Армстронг, Беше, Эллингтон и Уильямс. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза.

О «Сибирском диксиленде»

«Сибирский диксиленд» - один из самых известных джазовых оркестров Сибири, который был основан в 1993 году. Оркестр сочетает традиции джаза и современные музыкальные тенденции, что делает каждое их выступление уникальным и ярким. Музыканты мастерски исполняют как классические джазовые стандарты, так и современные композиции, придавая им собственное звучание.

Что ожидать на концерте

Зрители смогут насладиться не только живым исполнением известных хитов, но и оригинальными аранжировками, созданными специально для этого коллектива. Атмосфера концерта обещает быть дружелюбной и непринужденной, что позволит каждому почувствовать себя частью джазового сообщества.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального события. Мы уверены, что вечер с «Сибирским диксилендом» оставит незабываемые впечатления и подарит удовольствие от живой музыки.