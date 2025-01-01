Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снип! Снап! Снурре!
Билеты от 850₽
Киноафиша Снип! Снап! Снурре!

Спектакль Снип! Снап! Снурре!

Новогодний музыкальный спектакль
Постановка
Детский театр эстрады 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+
Билеты от 850₽

О спектакле

Магия сказок Андерсена: музыкальный спектакль для самых маленьких

Московский детский театр эстрады подготовил музыкальный спектакль «Снип! Снап! Снурре!». В его основе лежит очаровательная история волшебника Оле-Лукойе, который произносит загадочные слова, чтобы раскрыть свой разноцветный зонт над уснувшими детьми. И именно с этого момента начинается настоящая сказка!

В преддверии Нового года театр предлагает своим юным зрителям традиционный подарок. Эта постановка, основанная на любимых детских сказках Г.Х. Андерсена, порадует не только малышей, но и их родителей.

Спектакль для самых маленьких

Спектакль «Снип! Снап! Снурре!» имеет маркировку «0+», и это не просто рекламный ход. Он действительно идеально подойдет для самых маленьких зрителей — доказано сотнями счастливых детей, которые уже наслаждались этой волшебной историей. Яркие костюмы, красочные декорации и запоминающаяся музыка создают атмосферу праздника.

Одной из ключевых особенностей спектакля является активное взаимодействие артистов с публикой. Это делает представление живым и увлекательным, никогда не позволяя маленьким зрителям скучать.

Приходите вместе с детьми на удивительное представление, которое сочетает в себе магию классической литературы и яркие театральные приемы. «Снип! Снап! Снурре!» — это возможность познакомить ваших детей с волшебными историями Г.Х. Андерсена, которые остаются актуальными и любимыми многими поколениями.

Купить билет на спектакль Снип! Снап! Снурре!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
6 января вторник
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽
8 января четверг
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽

Фотографии

Снип! Снап! Снурре! Снип! Снап! Снурре! Снип! Снап! Снурре! Снип! Снап! Снурре!

В ближайшие дни

Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
23 декабря в 18:00 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
26 января в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
12+
Современный танец
Балет Москва. Ракурсы
4 марта в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше