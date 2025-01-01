Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снимки
Киноафиша Снимки

Снимки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Динамичный глэм-рок от группы «СНИМКИ»

Приглашаем вас на незабываемый концерт «СНИМКИ» — дерзких молодых музыкантов из сердца Сибири. Эта группа, представляющая лейбл «ТАВРИДА АРТ», готова поразить вас своей энергией и звучанием. Они играют динамичный глэм-рок, который сочетает в себе мощные гитарные риффы и танцевальные барабанные партии.

Успех и достижения группы

За короткое время существования проект «СНИМКИ» зарекомендовал себя как яркий участник музыкальной сцены. Группа стала резидентами арт-кластера «Таврида», многократными лауреатами Российской студенческой весны и финалистами всероссийского этапа национального музыкального проекта «Универвидение».

Музыкальные достижения

Треки группы уже завоевали популярность на ведущих цифровых платформах. Они попали в редакционные плейлисты, такие как «Русский рок: открытия» на «Я.Музыке», а также «Русский рок», «Главные новинки студио» и «Студио: рок».

Не пропустите концерт!

Концерт пройдет в клубе Типография. Не упустите возможность увидеть живое исполнение энергичных и запоминающихся композиций! Будьте готовы к настоящему музыкальному взрыву!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Иван-Кайф. День Шахтера!
12+
Поп Рок
Иван-Кайф. День Шахтера!
31 августа в 20:00 Бродячая собака
от 800 ₽
18+
Кавер
Toxic
29 августа в 22:30 Типография
от 600 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
10 августа в 20:30 Standup Room
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше