Динамичный глэм-рок от группы «СНИМКИ»

Приглашаем вас на незабываемый концерт «СНИМКИ» — дерзких молодых музыкантов из сердца Сибири. Эта группа, представляющая лейбл «ТАВРИДА АРТ», готова поразить вас своей энергией и звучанием. Они играют динамичный глэм-рок, который сочетает в себе мощные гитарные риффы и танцевальные барабанные партии.

Успех и достижения группы

За короткое время существования проект «СНИМКИ» зарекомендовал себя как яркий участник музыкальной сцены. Группа стала резидентами арт-кластера «Таврида», многократными лауреатами Российской студенческой весны и финалистами всероссийского этапа национального музыкального проекта «Универвидение».

Музыкальные достижения

Треки группы уже завоевали популярность на ведущих цифровых платформах. Они попали в редакционные плейлисты, такие как «Русский рок: открытия» на «Я.Музыке», а также «Русский рок», «Главные новинки студио» и «Студио: рок».

Не пропустите концерт!

Концерт пройдет в клубе Типография. Не упустите возможность увидеть живое исполнение энергичных и запоминающихся композиций! Будьте готовы к настоящему музыкальному взрыву!