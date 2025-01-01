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Снимки. Акустический концерт
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Снимки. Акустический концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Динамичный глэм-рок от сибирской группы «СНИМКИ»

Приготовьтесь к вечернему погружению в мир глэм-рока! Группа «СНИМКИ», представляющая сердце Сибири, вновь удивит зрителей своим уникальным звучанием. Участники лейбла «ТАВРИДА АРТ» привносят в российскую рок-сцену мощные гитарные риффы и танцевальные барабанные партии, которые заставят вас двигаться в такт музыки.

Краткая история группы

Проект «СНИМКИ» за короткое время завоевал популярность и стал резидентом арт-кластера «Таврида». Группа многократно становилась лауреатом Российской студенческой весны и дошла до финала всероссийского этапа национального музыкального проекта «Универвидение». Эти достижения подчеркивают их талант и стремление к развитию в музыкальной индустрии.

Музыкальные достижения

Уже вышедшие треки «СНИМКИ» попали в редакционные плейлисты ведущих цифровых площадок, таких как «Я.Музыка» и «Студио: рок». Это подтверждает высокий уровень и востребованность их творчества на музыкальном рынке.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Группа «СНИМКИ» готовит для вас незабываемый концерт, где каждый сможет ощутить драйв и энергетику их музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 500 ₽

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