Спектакль Снимается кино

История молодого режиссера

Юрий Иоффе возвращает драматургию Эдварда Радзинского в репертуар Театра Маяковского. На этот раз в афише Маяковки появится одна из ранних пьес известного драматурга — «Снимается кино» (1965).

Каламбур в названии

Само название пьесы — это каламбур. Снимать кино — профессия режиссера, но у этих слов есть и другое значение: запрещать, «снимать».

История режиссера в кризисе

В центре внимания — история молодого подающего надежды режиссера, который изначально пытается преодолеть творческий кризис и сделать стоящее кино. В процессе съемки он понимает, что его застиг кризис не только и не столько творческий, сколько жизненный, что кино нужно снимать совершенно про другое...