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Снимается кино
Билеты от 800₽
Киноафиша Снимается кино

Спектакль Снимается кино

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История молодого режиссера

Юрий Иоффе возвращает драматургию Эдварда Радзинского в репертуар Театра Маяковского. На этот раз в афише Маяковки появится одна из ранних пьес известного драматурга — «Снимается кино» (1965).

Каламбур в названии
Само название пьесы — это каламбур. Снимать кино — профессия режиссера, но у этих слов есть и другое значение: запрещать, «снимать».

История режиссера в кризисе
В центре внимания — история молодого подающего надежды режиссера, который изначально пытается преодолеть творческий кризис и сделать стоящее кино. В процессе съемки он понимает, что его застиг кризис не только и не столько творческий, сколько жизненный, что кино нужно снимать совершенно про другое...

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Алексей Фатеев
Наталья Коренная
Людмила Иванилова
Зоя Кайдановская
Анастасия Дьячук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
22 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 800 ₽
7 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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