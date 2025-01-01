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Снимается кино
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Спектакль Снимается кино

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по одноименной пьесе Эдварда Радзинского

Это история о любви, снятой через объектив кино. Главные герои — режиссер и актриса, каждый по-своему воспринимающий любовь, с разными взглядами и переживаниями.

Тема любви через призму кино
Он снимает фильм о любви, но уже забыл её значение, он стремится к «удобным» мукам и тоскует по острым, разрушительным ссорам. Она, наоборот, впервые сталкивается с истинной любовью и переполняется ею, не осознавая, что за этим может быть только пустота. И вот, в этом запутанном мире, где кино и любовь становятся неотделимы друг от друга, разворачивается история, полная неожиданных открытий.

В поисках ответа на главный вопрос
Что же является истинной причиной их кризиса? Творческая зависимость, сломанный замок или же сама природа любви? Вопрос остается открытым, а сама постановка вскрывает парадоксы человеческих чувств, давая зрителям возможность увидеть, как кино может отражать саму суть любви и человеческих взаимоотношений.

Режиссер
Валерия Суркова
В ролях
Василий Уриевский
Надежда Бодякова
Анна Сафронова
Галина Володина
Елена Кондратьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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