Спектакль Снимается кино

Постановка по одноименной пьесе Эдварда Радзинского

Это история о любви, снятой через объектив кино. Главные герои — режиссер и актриса, каждый по-своему воспринимающий любовь, с разными взглядами и переживаниями.

Тема любви через призму кино

Он снимает фильм о любви, но уже забыл её значение, он стремится к «удобным» мукам и тоскует по острым, разрушительным ссорам. Она, наоборот, впервые сталкивается с истинной любовью и переполняется ею, не осознавая, что за этим может быть только пустота. И вот, в этом запутанном мире, где кино и любовь становятся неотделимы друг от друга, разворачивается история, полная неожиданных открытий.

В поисках ответа на главный вопрос

Что же является истинной причиной их кризиса? Творческая зависимость, сломанный замок или же сама природа любви? Вопрос остается открытым, а сама постановка вскрывает парадоксы человеческих чувств, давая зрителям возможность увидеть, как кино может отражать саму суть любви и человеческих взаимоотношений.