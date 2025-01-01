Снился мне сад… Романс в интерьере

Спектакль «Снился мне сад…» — это не просто театральная постановка, а погружение в атмосферу начала XX века. Созданный по идее Елены Камбуровой и основанный на пьесе Вадима Жука, данный проект ведет зрителя через призму документальных дневников Петра Воловича.

О чем спектакль?

Действие спектакля разворачивается летом 1904 года и отражает как очарование уюта прошлого, так и тревожные признаки будущих испытаний. На дачной веранде собираются двенадцать персонажей — хозяева усадьбы и их гости, которые репетируют вечерний концерт. В их исполнении мы услышим романсы, ставшие важной частью повествования и создающие уникальную атмосферу.

Музыкальная палитра

В спектакле звучат любимые романсы, которые не просто дополняют действие, но и погружают зрителей в чеховскую эпоху. Вот некоторые из них:

«Элегия» (Л. Критская, Ю. Левитанский)

«Не уходи» (Н. Зубов — М. Пойгин)

«Нет, не люблю я Вас…» (П. Булахов — И. Зименко)

«Звезды на небе» (Б. Борисов — Е. Дитерихс)

«Слушай» (П. Сокальский — И. Гольц-Миллер)

«Последняя любовь» (В. Дашкевич — Ф. Тютчев)

«Дремлют плакучие ивы» (Б. Борисов — А. Тимофеев)

«Титулярный советник» (А. Даргомыжский — П. Вейнберг)

«Выхожу один я на дорогу» (Е. Шашина — М. Лермонтов)

«На сопках Манчжурии» (И. Шатров — С. Петров (Скиталец))

«Я ехала домой» (М. Пуарэ — неизвестный автор)

«Замело тебя снегом, Россия» (Ф. Чернов — К. Романов)

«Вечерний звон» (Г. Афонский — И. Козлов)

«Прощай, радость, грусть моя»

«Однозвучно гремит колокольчик» (А. Гурилев — И. Макаров)

Мелодекламации

Кроме того, в выступлении предусмотрены мелодекламации:

«Эдельвейс» (А. Опель — М. Горький)

«Черная шаль» (А. Пушкин)

Ежегодные достижения

Спектакль «Снился мне сад…» с момента своей премьеры 20 ноября 2011 года стал обладателем ряда наград. Он принимал участие в различных театральных фестивалях, включая:

13-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» (2012)

Третий международный театральный фестиваль «Лето в Друскининкай» (2015) — получил диплом организаторов и благодарность Президента фестиваля Римаса Туминаса

Пятый Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» в городе Балашов Саратовской области (2021)

Десятый международный театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензе (апрель 2022)

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который воспевает и исследует чеховскую эпоху, не оставляя равнодушными современных зрителей.