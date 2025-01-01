Снился мне сад… Романс в интерьере
Спектакль «Снился мне сад…» — это не просто театральная постановка, а погружение в атмосферу начала XX века. Созданный по идее Елены Камбуровой и основанный на пьесе Вадима Жука, данный проект ведет зрителя через призму документальных дневников Петра Воловича.
О чем спектакль?
Действие спектакля разворачивается летом 1904 года и отражает как очарование уюта прошлого, так и тревожные признаки будущих испытаний. На дачной веранде собираются двенадцать персонажей — хозяева усадьбы и их гости, которые репетируют вечерний концерт. В их исполнении мы услышим романсы, ставшие важной частью повествования и создающие уникальную атмосферу.
Музыкальная палитра
В спектакле звучат любимые романсы, которые не просто дополняют действие, но и погружают зрителей в чеховскую эпоху. Вот некоторые из них:
- «Элегия» (Л. Критская, Ю. Левитанский)
- «Не уходи» (Н. Зубов — М. Пойгин)
- «Нет, не люблю я Вас…» (П. Булахов — И. Зименко)
- «Звезды на небе» (Б. Борисов — Е. Дитерихс)
- «Слушай» (П. Сокальский — И. Гольц-Миллер)
- «Последняя любовь» (В. Дашкевич — Ф. Тютчев)
- «Дремлют плакучие ивы» (Б. Борисов — А. Тимофеев)
- «Титулярный советник» (А. Даргомыжский — П. Вейнберг)
- «Выхожу один я на дорогу» (Е. Шашина — М. Лермонтов)
- «На сопках Манчжурии» (И. Шатров — С. Петров (Скиталец))
- «Я ехала домой» (М. Пуарэ — неизвестный автор)
- «Замело тебя снегом, Россия» (Ф. Чернов — К. Романов)
- «Вечерний звон» (Г. Афонский — И. Козлов)
- «Прощай, радость, грусть моя»
- «Однозвучно гремит колокольчик» (А. Гурилев — И. Макаров)
Мелодекламации
Кроме того, в выступлении предусмотрены мелодекламации:
- «Эдельвейс» (А. Опель — М. Горький)
- «Черная шаль» (А. Пушкин)
Ежегодные достижения
Спектакль «Снился мне сад…» с момента своей премьеры 20 ноября 2011 года стал обладателем ряда наград. Он принимал участие в различных театральных фестивалях, включая:
- 13-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» (2012)
- Третий международный театральный фестиваль «Лето в Друскининкай» (2015) — получил диплом организаторов и благодарность Президента фестиваля Римаса Туминаса
- Пятый Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» в городе Балашов Саратовской области (2021)
- Десятый международный театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензе (апрель 2022)
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который воспевает и исследует чеховскую эпоху, не оставляя равнодушными современных зрителей.