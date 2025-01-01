Меню
Снился мне сад...
Киноафиша Снился мне сад...

Спектакль Снился мне сад...

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Снился мне сад… Романс в интерьере

Спектакль «Снился мне сад…» — это не просто театральная постановка, а погружение в атмосферу начала XX века. Созданный по идее Елены Камбуровой и основанный на пьесе Вадима Жука, данный проект ведет зрителя через призму документальных дневников Петра Воловича.

О чем спектакль?

Действие спектакля разворачивается летом 1904 года и отражает как очарование уюта прошлого, так и тревожные признаки будущих испытаний. На дачной веранде собираются двенадцать персонажей — хозяева усадьбы и их гости, которые репетируют вечерний концерт. В их исполнении мы услышим романсы, ставшие важной частью повествования и создающие уникальную атмосферу.

Музыкальная палитра

В спектакле звучат любимые романсы, которые не просто дополняют действие, но и погружают зрителей в чеховскую эпоху. Вот некоторые из них:

  • «Элегия» (Л. Критская, Ю. Левитанский)
  • «Не уходи» (Н. Зубов — М. Пойгин)
  • «Нет, не люблю я Вас…» (П. Булахов — И. Зименко)
  • «Звезды на небе» (Б. Борисов — Е. Дитерихс)
  • «Слушай» (П. Сокальский — И. Гольц-Миллер)
  • «Последняя любовь» (В. Дашкевич — Ф. Тютчев)
  • «Дремлют плакучие ивы» (Б. Борисов — А. Тимофеев)
  • «Титулярный советник» (А. Даргомыжский — П. Вейнберг)
  • «Выхожу один я на дорогу» (Е. Шашина — М. Лермонтов)
  • «На сопках Манчжурии» (И. Шатров — С. Петров (Скиталец))
  • «Я ехала домой» (М. Пуарэ — неизвестный автор)
  • «Замело тебя снегом, Россия» (Ф. Чернов — К. Романов)
  • «Вечерний звон» (Г. Афонский — И. Козлов)
  • «Прощай, радость, грусть моя»
  • «Однозвучно гремит колокольчик» (А. Гурилев — И. Макаров)

Мелодекламации

Кроме того, в выступлении предусмотрены мелодекламации:

  • «Эдельвейс» (А. Опель — М. Горький)
  • «Черная шаль» (А. Пушкин)

Ежегодные достижения

Спектакль «Снился мне сад…» с момента своей премьеры 20 ноября 2011 года стал обладателем ряда наград. Он принимал участие в различных театральных фестивалях, включая:

  • 13-й Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» (2012)
  • Третий международный театральный фестиваль «Лето в Друскининкай» (2015) — получил диплом организаторов и благодарность Президента фестиваля Римаса Туминаса
  • Пятый Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» в городе Балашов Саратовской области (2021)
  • Десятый международный театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензе (апрель 2022)

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который воспевает и исследует чеховскую эпоху, не оставляя равнодушными современных зрителей.

Октябрь
Ноябрь
31 октября пятница
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1800 ₽
25 ноября вторник
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1800 ₽

