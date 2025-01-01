Приглашаем вас на литературно-музыкальную композицию «Снился мне сад», в которой прозвучат прекрасные, но незаслуженно забытые стихи поэтов рубежа XIX–XX веков. Вы сможете насладиться творчеством таких авторов, как:
Русские романсы под аккомпанемент гитары дополнят атмосферу спектакля, создавая уникальное звучание. Участники представления стремятся быть открытыми и честными, проживая происходящее в стихах как нечто очень личное.
Давайте вместе любить поэзию, наслаждаться красотой и верить в любовь! Ваше участие и эмоции сделают это событие поистине незабываемым.
В роли исполнителей выступят:
Режиссером спектакля является Ольга Цветкова, которая создала уникальную концепцию этого учебного представления.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и музыки. Ждем вас на спектакле!