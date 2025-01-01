Меню
Снился мне сад
Киноафиша Снился мне сад

Спектакль Снился мне сад

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Учебный спектакль Школы-Студии при театре драматических импровизаций

Приглашаем вас на литературно-музыкальную композицию «Снился мне сад», в которой прозвучат прекрасные, но незаслуженно забытые стихи поэтов рубежа XIX–XX веков. Вы сможете насладиться творчеством таких авторов, как:

  • Константин Бальмонт
  • Зинаида Гиппиус
  • Мария Лохвицкая
  • Ирина Одоевцева
  • Черубина де Габриак
  • Вера Инбер
  • Софья Парнок
  • Александра Герцык
  • Мария Веселкова-Кильштедт
  • Осип Мандельштам
  • Валерий Брюсов
  • Наталья Львова
  • Нина Хвощинская
  • и другие.

Русские романсы под аккомпанемент гитары дополнят атмосферу спектакля, создавая уникальное звучание. Участники представления стремятся быть открытыми и честными, проживая происходящее в стихах как нечто очень личное.

Приглашаем к сотворчеству

Давайте вместе любить поэзию, наслаждаться красотой и верить в любовь! Ваше участие и эмоции сделают это событие поистине незабываемым.

Актеры и участники спектакля

В роли исполнителей выступят:

  • Павел Целиков
  • Наталья Швец
  • Ольга Бурмистрова
  • Владислав Росс
  • Елена Владимирова
  • Евгений Фельдман
  • Дмитрий Ким
  • Екатерина Мануйлова
  • Мария Брилякова
  • Наталья Казакова
  • Ксения Хомколова
  • Ксения Кузаева

Режиссер

Режиссером спектакля является Ольга Цветкова, которая создала уникальную концепцию этого учебного представления.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и музыки. Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Павел Целиков
Наталья Швец
Ольга Бурмистрова
Вячеслав Росс
Елена Владимирова
