Учебный спектакль Школы-Студии при театре драматических импровизаций

Приглашаем вас на литературно-музыкальную композицию «Снился мне сад», в которой прозвучат прекрасные, но незаслуженно забытые стихи поэтов рубежа XIX–XX веков. Вы сможете насладиться творчеством таких авторов, как:

Константин Бальмонт

Зинаида Гиппиус

Мария Лохвицкая

Ирина Одоевцева

Черубина де Габриак

Вера Инбер

Софья Парнок

Александра Герцык

Мария Веселкова-Кильштедт

Осип Мандельштам

Валерий Брюсов

Наталья Львова

Нина Хвощинская

и другие.

Русские романсы под аккомпанемент гитары дополнят атмосферу спектакля, создавая уникальное звучание. Участники представления стремятся быть открытыми и честными, проживая происходящее в стихах как нечто очень личное.

Приглашаем к сотворчеству

Давайте вместе любить поэзию, наслаждаться красотой и верить в любовь! Ваше участие и эмоции сделают это событие поистине незабываемым.

Актеры и участники спектакля

В роли исполнителей выступят:

Павел Целиков

Наталья Швец

Ольга Бурмистрова

Владислав Росс

Елена Владимирова

Евгений Фельдман

Дмитрий Ким

Екатерина Мануйлова

Мария Брилякова

Наталья Казакова

Ксения Хомколова

Ксения Кузаева

Режиссер

Режиссером спектакля является Ольга Цветкова, которая создала уникальную концепцию этого учебного представления.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и музыки. Ждем вас на спектакле!