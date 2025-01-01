Спектакль Снежонок

Меню
О спектакле

Снежонок и Праздник у Елки. Новогоднее представление для детей

Приглашаем вас на незабываемое событие – Праздник у Елки. В окружении сказочных героев, Дедушки Мороза и Снегурочки вас ждут хороводы, игры и конкурсы. Праздник обещает быть ярким и веселым!

Сюжет спектакля

В сказочной истории «Снежонок» рассказывается о том, как пожилые дед и баба слепили внучку Снегурочку. Но таинственные Баба-Яга и Леший вмешались в их творение и преобразили Снегурочку в Снежонка. С этого момента начинается волшебное путешествие в мир человеческих чувств.

В Рождественскую ночь Снежонок оживает и начинает познавать такие понятия, как дружба и любовь. Вместе с остальными героями сказки он сталкивается с трудностями, но доброта и взаимовыручка помогают победить зло.

Культурные традиции

Спектакль пронизан народными традициями и обрядами, связанными с празднованием Рождества. Веселое колядование, различные обряды и игры помогают создать атмосферу настоящего праздника.

Рекомендации

Спектакль подходит для зрителей от 3 лет. Это отличная возможность погрузиться в мир волшебства и насладиться семейным временем с детьми.

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
12:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 350 ₽
14:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 350 ₽
2 января пятница
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
12:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
14:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽
5 января понедельник
10:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 350 ₽
7 января среда
13:00
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
от 350 ₽

