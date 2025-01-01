Творческая мастерская: создаем волшебный снежный шар

Приглашаем детей на увлекательное мероприятие, где они смогут сделать подарок своими руками и насладиться атмосферой зимней сказки. Это занятие подойдет тем, кто любит мастерить и мечтает создать нечто уникальное.

Чтобы участие в мастер-классе стало приятным, не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать. Общее хорошее настроение и готовность к творчеству тоже не помешают!

Мы предоставим все необходимые материалы для создания снежного шара. В программе мероприятия — вкусный и сытный обед, а также поддержка внимательного мастера, который поможет детям в процессе работы.

В завершение каждый ребенок унесет с собой прочный и красивый снежный шар — яркая память о дне, насыщенном творчеством, теплом и зимней магией. Не упустите возможность сделать это зимнее приключение по-настоящему особенным!