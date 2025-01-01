Снежный путь. Концерт-путешествие

Концерт-путешествие к снежным вершинам музыкальной поэзии

Оперно-драматическая студия Ивана Поповски приглашает вас на уникальный концерт-путешествие. В программе вечера — бессмертные произведения великих композиторов, которые прозвучат совершенно по-новому благодаря драматической составляющей Студии и живому аккомпанементу на фортепиано.

Музыкальный маршрут

В этот вечер вы услышите шедевры таких классиков, как Иоганнес Брамс, Роберт Шуман, Иоганн Штраус, Людвиг ван Бетховен и Карл Бом. Их произведения органично соединятся с работами самого известного норвежца — Эдварда Грига, а также с музыкой основоположника романтизма в музыке — австрийца Франца Шуберта.

Интересные факты

Стоит отметить, что Иоганнес Брамс и Роберт Шуман были близкими друзьями, что, безусловно, отразилось на их творчестве. А Франц Шуберт, несмотря на свою недолгую жизнь, оставил после себя более 600 музыкальных произведений, включая знаменитые лieder.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием и погрузиться в атмосферу немецкого романтизма вместе с Оперно-драматической студией Ивана Поповски!