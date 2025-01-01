Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снежный путь. Концерт-путешествие
Билеты от 1000₽
Киноафиша Снежный путь. Концерт-путешествие

Снежный путь. Концерт-путешествие

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт-путешествие к снежным вершинам музыкальной поэзии

Оперно-драматическая студия Ивана Поповски приглашает вас на уникальный концерт-путешествие. В программе вечера — бессмертные произведения великих композиторов, которые прозвучат совершенно по-новому благодаря драматической составляющей Студии и живому аккомпанементу на фортепиано.

Музыкальный маршрут

В этот вечер вы услышите шедевры таких классиков, как Иоганнес Брамс, Роберт Шуман, Иоганн Штраус, Людвиг ван Бетховен и Карл Бом. Их произведения органично соединятся с работами самого известного норвежца — Эдварда Грига, а также с музыкой основоположника романтизма в музыке — австрийца Франца Шуберта.

Интересные факты

Стоит отметить, что Иоганнес Брамс и Роберт Шуман были близкими друзьями, что, безусловно, отразилось на их творчестве. А Франц Шуберт, несмотря на свою недолгую жизнь, оставил после себя более 600 музыкальных произведений, включая знаменитые лieder.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием и погрузиться в атмосферу немецкого романтизма вместе с Оперно-драматической студией Ивана Поповски!

Купить билет на концерт Снежный путь. Концерт-путешествие

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
20:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽
10 января суббота
14:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
1 января в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Самые известные комики
18+
Юмор
Самые известные комики
6 января в 21:30 Stand Up Патрики
от 1650 ₽
Даниэль Зарецкий (орган), Аргишти (армянский дудук)
6+
Классическая музыка
Даниэль Зарецкий (орган), Аргишти (армянский дудук)
15 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше