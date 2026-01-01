Концерт классической музыки в Эрмитажном театре

Эрмитажный театр приглашает вас на уникальный «Снежный концерт», который подарит зрителям волшебную атмосферу зимнего вечера. В этом выступлении прозвучат произведения великих композиторов, создающих звуковые картины зимней природы.

Программа концерта

В первом отделении вы услышите:

С. Прокофьев — «Вариация Феи зимы» из балета «Золушка», op. 87

М. Мусоргский — Фрагменты из оперы «Хованщина»: «Рассвет на Москве-реке»

А. Глазунов — Вариации «Лед», «Град» и «Снег» из балета «Времена года», op. 67

С. Рахманинов — Романс для скрипки и «Ах ты, Ванька» из цикла «Три русские песни», op. 41

П. Чайковский — «Угрюмый край, туманный край» из Симфонии №1 «Зимние грёзы», op. 13

П. Чайковский — Сцена Лизы и Германа у Зимней канавки из оперы «Пиковая Дама», op. 68

Солисты: Елена Миляева, Дмитрий Каляка

Во втором отделении выступят:

Н. Римский-Корсаков — «Проводы масленицы», хор «А мы просо сеяли» из оперы «Снегурочка» (Ансамбль солистов «Рождество», Петербургский Камерный Хор)

П. Чайковский — Фрагменты из музыки к весенней сказке Островского «Снегурочка», op. 12: «Проводы масленицы», антракты, марш, хор и финал (Ансамбль солистов «Рождество», Петербургский Камерный Хор, солистка Анастасия Мещанова)

Исполнители

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Сергей Стадлер, передаст всю магию зимней музыки. Режиссер Ирина Фокина, а также солисты Петербург-концерта — Елена Миляева, Дмитрий Каляка, Анастасия Мещанова и Ансамбль солистов «Рождество» с художественным руководителем, заслуженной артисткой России Ольгой Ступневой, создадут незабываемую атмосферу.

Продолжительность

Концерт будет длиться 2 часа с антрактом. Не упустите шанс насладиться этим музыкальным праздником!