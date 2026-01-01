Оповещения от Киноафиши
Снежный городок
Киноафиша Снежный городок

Спектакль Снежный городок

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль-посвящение картине Василия Сурикова

КГАУК «Красноярский театр кукол» представит уникальную постановку, созданную в сотрудничестве с музеем-усадьбой Сурикова. Проект посвящён истории создания знаменитой картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка» и позволит зрителям заглянуть в детские воспоминания художника о народных масленичных играх.

Декорации и куклы в спектакле — это деревянные миниатюры, выполненные мастером Николаем Ивановым из города Иваново. Такое сочетание театра и визуального искусства непременно заинтересует любителей культуры XIX века.

Сюжет и атмосфера спектакля

Постановка рассказывает о временах, когда после трагической утраты жены художник возвращается в родной Красноярск. Здесь у него зарождается идея создания великого полотна, в центре которого — детские воспоминания о народных масленичных играх, особенно популярных среди казачьего населения Сибири.

На основе этой истории драматург Полина Кабалина написала сказку «Снежный городок», а режиссер Ольга Петухова вместе с артистами-кукловодами Галиной Качаевой и Натальей Розоновой создали неповторимую постановку, внося свою интерпретацию в историю создания картины Сурикова.

Визуальные решения

Спектакль воссоздает атмосферу XIX века с ее деревянными строениями, элементами быта и культурой времени. Сказочное повествование ведётся от лица проводниц — девочек из картины. Их рассказы создают перекличку между прошлым и будущим, искусством и жизнью.

Декорациями станут миниатюры, включая здание Красноярского городского начального училища Енисейской губернии и музей-усадьбу. Их работы выполнены из дерева, что добавляет постановке тепла и автентности.

Премьера и участники

Первые показы спектакля прошли в мастерской музея-усадьбы, где сам художник создавал свои шедевры. Спектакль длится 40 минут и предназначен для зрителей от 3 лет.

В постановочной группе:

  • Режиссер: Ольга Петухова (Красноярск)
  • Драматург: Полина Кабалина (Красноярск)
  • Премьера: 18 января 2025 года
  • Фотографии спектакля: Дарья Кривицкая/Культура24

В спектакле заняты:

  • Галина Качаева
  • Наталья Розонова

Не упустите возможность стать частью этого культурного события и насладиться искусством театра!

Апрель
4 апреля суббота
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

Фотографии

Снежный городок

