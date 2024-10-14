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Снежный цветок
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Спектакль Снежный цветок

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодняя сказка для всей семьи в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает зрителей на спектакль «Снежный цветок» — трогательную историю по мотивам сказки Сергея Козлова, известного автора, чьи произведения уже полюбились многим поколениям.

Сюжет спектакля

Главный герой — Ежик — сталкивается с трудной ситуацией: его лучший друг, Медвежонок, заболел в самый разгар зимы. Чтобы спасти друга, Ежик отправляется в далекое и опасное путешествие за волшебным Снежным цветком, который обладает чудодейственной силой и может исцелить любые болезни. На его пути встречаются обитатели леса: мудрый Дедушка Дуб, добрая тетушка Сосна и игривая Осинка. Все они помогают Ежику преодолевать трудности и подсказывают, где искать заветный цветок.

Испытание дружбы

Путешествие оказывается не просто дорогой к цели, но и проверкой на прочность дружбы. Ежику предстоит научиться преодолевать страхи, доверять окружающим и не терять надежду в самых сложных ситуациях. Эта история напоминает нам о том, что настоящая дружба и взаимовыручка способны преодолеть любые препятствия.

Зрителям на заметку

«Снежный цветок» — это не только сказка для детей, но и глубокая история о дружбе и преданности, которая тронет сердца зрителей любого возраста. Спектакль станет отличным выбором для семейного похода в театр в новогодние праздники, погрузив вас в атмосферу волшебства и зимнего чуда.

Театр кукол традиционно удивляет не только мастерством кукловодов, но и яркими декорациями, захватывающей музыкой и атмосферой, которая запоминается надолго. Спешите увидеть сказку, которая подарит волшебное настроение и напомнит о самом главном!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽
Новосибирск, 30 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
17:30 от 350 ₽ 18:30 от 350 ₽

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Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске?
Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске? Новогодние ёлки в Новосибирске начинаются задолго до самого Нового года. Хотя в декабре здесь всегда много снега, главное — это волшебная атмосфера, которая царит на новогодних спектаклях. Найти развлечение на новогодние каникулы в Новосибирске очень легко. Если вы хотите ощутить настоящее чудо и зарядиться праздничным настроением, то отправляйтесь в театр! Здесь вас ждут красочные шоу, захватывающие истории и, конечно, незабываемые встречи с любимыми героями. Лучшие новогодние спектакли в Новосибирске для похода с детьми, с семьей и с друзьями в нашей новой подборке.
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14 октября 2024 06:09
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