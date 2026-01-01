Новогоднее представление в цирке на Фонтанке

Добро пожаловать в волшебный мир новогоднего цирка! Когда хрустальные люстры отражают мерцание гирлянд на пушистой ёлке, начинается сказка. Юная героиня оказывается в мире снов, где деревья шепчут древние легенды, а звёзды танцуют в ночном небе.

Манеж цирка превратится в волшебный калейдоскоп красок и звуков. Но не всё так просто: злая колдунья похитила ключ, который откроет путь обратно в реальность и к долгожданному празднику — Новому году. Вместе с героиней вы отправитесь в захватывающее приключение, где смелость и находчивость помогут вернуть утраченное. Удивительные цирковые номера, трюки и световые эффекты перенесут вас за грань обыденности.

Что вас ждёт?

Акробатические полёты через мир фантазий;

Танец светящихся звёзд и загадочных теней;

Волшебные превращения и интригующие повороты сюжета;

Дрессировщики со своими четвероногими друзьями.

Каждый участник этого магического представления обладает уникальным даром захватывать дух и удивлять зрителей. Их цель — вновь наполнить Новый год радостью и чудесами.

Приходите всей семьёй и погружайтесь в атмосферу магии и чудес, чтобы встретить Новый год с яркими впечатлениями и теплом в сердце. Пусть это время подарит вам веру в чудо и вдохновение на весь грядущий год!

Не пропустите новогоднее чудо!

Не пропустите возможность насладиться этим удивительным шоу на манеже цирка. Сказочное представление подарит яркие эмоции и восхищение, раскроет перед вами самые впечатляющие номера современного циркового искусства и напомнит о значимости каждого чуда, каким бы незначительным оно ни казалось.

Дети до 3 лет проходят бесплатно без предоставления отдельного места, но только при наличии оригинала свидетельства о рождении. Для детей старше 3 лет билет приобретается по цене взрослого.