Снежные импровизации

Концерт ансамбля Виктории Урусовой в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Скоро в стенах Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет концерт, который не оставит равнодушными любителей джаза. На сцене выступит ансамбль, возглавляемый талантливой солисткой Викторией Урусовой. В её составе — выдающиеся музыканты, каждый из которых вносит свою уникальную ноту в общую гармонию вечера.

Состав ансамбля

Виктория Урусова — солистка Филармонии джазовой музыки и лауреат конкурса «Осенний марафон»;

— солистка Филармонии джазовой музыки и лауреат конкурса «Осенний марафон»; Николай Сизов — фортепиано;

— фортепиано; Андрей Блинчевский — саксофон;

— саксофон; Александр Бесчастный — контрабас;

— контрабас; Гарий Багдасарьян — ударные.

Творческий почерк

Виктория известна своими вокальными импровизациями в технике скэт, которые она мастерски сочетает с музыкальными произведениями, исполненными её коллегами по ансамблю. Это добавляет концертам особую атмосферу и делает каждое выступление уникальным.

Для любителей джаза

Если вы цените возможность насладиться живой музыкой и импровизацией, этот концерт — идеальный выбор для вечернего досуга. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника и насладиться атмосферой джазовой филармонии.