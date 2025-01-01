Меню
Снежные импровизации
12+
Концерт ансамбля Виктории Урусовой в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Скоро в стенах Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет концерт, который не оставит равнодушными любителей джаза. На сцене выступит ансамбль, возглавляемый талантливой солисткой Викторией Урусовой. В её составе — выдающиеся музыканты, каждый из которых вносит свою уникальную ноту в общую гармонию вечера.

Состав ансамбля

  • Виктория Урусова — солистка Филармонии джазовой музыки и лауреат конкурса «Осенний марафон»;
  • Николай Сизов — фортепиано;
  • Андрей Блинчевский — саксофон;
  • Александр Бесчастный — контрабас;
  • Гарий Багдасарьян — ударные.

Творческий почерк

Виктория известна своими вокальными импровизациями в технике скэт, которые она мастерски сочетает с музыкальными произведениями, исполненными её коллегами по ансамблю. Это добавляет концертам особую атмосферу и делает каждое выступление уникальным.

Для любителей джаза

Если вы цените возможность насладиться живой музыкой и импровизацией, этот концерт — идеальный выбор для вечернего досуга. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника и насладиться атмосферой джазовой филармонии.

Купить билет на концерт Снежные импровизации

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

