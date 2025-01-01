Спектакль Снежное шоу Деда Мороза

Новогоднее чудо для детей: «Снежное приключение Деда Мороза»

Весь год Дед Мороз готовился к главному празднику — Новому Году. Он мечтал удивить детей по всему миру и решил создать нечто невероятное. Его план заключался в том, чтобы завалить планету белым снегом, чтобы каждый мог построить самые высокие горки. Однако для этого понадобилось гораздо больше снега, чем обычно.

Для реализации своей снежной затеи Дед Мороз создает волшебную Снежинку, которая будет его помощницей. Она будет помогать создавать снег, а также насыпать пушистые сугробы, используя метель, вьюгу и пургу. Чтобы защитить Снежинку от возможных неприятностей, Дед Мороз приставляет к ней Снеговичка, который станет её верным защитником. Но, как всегда, что-то идет не так...

Интерактивное шоу для всей семьи

Это шоу — настоящее приключение, где интерактивы не заканчиваются! На вас ждут:

Снежные интерактивы с надувным реквизитом;

Весёлое конфети-шоу и шоу падающих снежинок;

Огромное снежное покрывало, покрывающее весь зал;

500 м² снежных проекций;

Крио-шоу и зрелищные эксперименты;

Яркие шоу-номера и красочное мыльное шоу.

Полезная информация

Продолжительность представления составляет 50 минут без антракта. Рекомендованный возраст для зрителей — от 4 до 10 лет. Дети до 4-х лет могут проходить бесплатно и сидят на коленях у взрослых.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и радости! «Снежное приключение Деда Мороза» подарит вашему ребенку незабываемые эмоции и впечатления.