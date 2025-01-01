Меню
Снежное Рождество. Мужской камерный хор
Снежное Рождество. Мужской камерный хор

Снежное Рождество. Мужской камерный хор

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Рождественский калейдоскоп мировых хитов с Московским мужским камерным хором и Cantus

Приближающиеся праздники — это не только время волшебства, но и прекрасная возможность погрузиться в мир незабываемой музыки. В этом году Московский мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина представит уникальную программу «White Christmas», наполненную величественными рождественскими песнопениями и всеми любимыми мировыми хитами.

Праздничное звучание рождественской музыки
В первом отделении концерта прозвучат традиционные рождественские песнопения, такие как «Panis Angelicus», «Chante Noel», католический гимн «Adeste fideles» и произведения В.А. Моцарта. Грандиозные арии, включая «Hallelujah» из оратории Генделя «Мессия», создадут торжественную атмосферу, идеально подходящую для кануна праздников. Вдохновляющие композиции будут исполнены в сопровождении органа и фортепиано.

Современные рождественские мелодии и мировые хиты
Во втором отделении зрителей ждет калейдоскоп мировых хитов, среди которых рождественские песни «We Wish You A Merry Christmas», «Happy New Year», а также знаменитая композиция «White Christmas» и «Libertango» Пьяцоллы. Рок-попурри на тему песен Queen и ABBA, а также мелодии из мюзиклов, таких как «Les Rois du Monde» и «Memory», сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.

Великолепие исполнения
На сцене соберутся звездные солисты, включая Анастасию Черноволос, Федора Шинкевича, а также талантливый хор мальчиков и юношей Cantus. Это невероятное сочетание голосов и музыкальных инструментов создаст атмосферу, которая идеально передаст дух Рождества и Нового года.

22 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 600 ₽

