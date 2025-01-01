Спектакль Снежная сказка «Снегурочка в зазеркалье»

Меню
Снежная сказка «Снегурочка в зазеркалье»
Билеты от 1000₽
О спектакле

Новогодний спектакль для детей «Снегурочка в Зазеркалье»

Размеренно и снежно тянулись дни в ледяном тереме Мороза Иваныча, где в уединении и тиши жила его любимая внучка — Снегурочка. Она рисовала узоры на окнах, вышивала белые покрывала и пела песни со зверями да птицами. Ее сердце не знало тревог, пока не встретила свою любовь и не загадала заветное желание…

Под Новый год всегда случаются чудеса. Все желания исполняются, даже самые неосторожные! Времена года сменят облик, часы начнут обратный отсчет, и наступит великое Зазеркалье. Как найти выход из страны, где все наоборот? Как вернуть на место все, что испорчено? Ответ прост — следовать за белым кроликом!

Снежная история

Друзья, мы приглашаем вас в удивительный новогодний мир, где даже самый юный зритель научится отличать невежество и грубость от скромности и доброты. Каждый зритель станет участником событий, полностью погружаясь в волшебную историю.

«Снегурочка в Зазеркалье» — это снежная история, созданная по мотивам известных сказок: «Снегурочка», «Алиса в стране чудес», «Королевство кривых зеркал», «7 подземных королей». Спектакль наполнен юмором, музыкой и танцами.

Волшебство на сцене

Вас рассмешат милые четвероногие друзья Снегурочки в исполнении мастеров танца и акробатики. Великолепные оперные голоса солистов — лауреатов международных и всероссийских конкурсов не оставят равнодушными зрителей. Удивительная музыка великих композиторов, таких как Н. Римский-Корсаков и П. Чайковский, создаст атмосферу волшебства, а настоящая магия зимней сказки увлечет в незабываемое путешествие!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной новогодней истории!

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
15:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
15:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
15:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽
15:00
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
от 1000 ₽

