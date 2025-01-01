Снежная королева

Концерты цикла «Классика непоседам»

В зимний период для детей откроется захватывающий цикл познавательных концертов под названием «Классика непоседам», на которых они смогут не только услышать, но и стать участниками волшебных музыкальных приключений. В программе — завораживающая музыка композиторов ХХ-ХХI веков, а также знакомство с необыкновенным миром музыкальных инструментов, в том числе вибрафона, который подарит особую атмосферу холодной зимы и магии.

Интерактивные музыкальные занятия

Концерты направлены на развитие воображения и слухового внимания у детей. Каждый концерт включает элементы интерактивности, где юные слушатели могут принимать активное участие: отбивая ритм, подпевая, разгадывая музыкальные загадки или даже помогая в исполнении музыкальных номеров. Это прекрасная возможность развивать внимание, творческие способности и активность через музыку.

Сказки, музыка и воображение

Автор и ведущая — музыковед Лариса Ефимова — эмоционально и увлекательно расскажет детям о музыкальных произведениях, музыкальных инструментах и раскроет тайны музыкального искусства. Сказки и музыкальные произведения сливаются в единую увлекательную историю, которая захватывает и развивает восприятие классической музыки у детей.

Солисты ведущих музыкальных коллективов

На сцене — солисты таких известных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга, как оркестры Капеллы, Мариинского и Михайловского театров. Вместе с ними дети смогут погрузиться в атмосферу настоящего музыкального искусства, стать активными участниками и открыть для себя чудеса классической музыки.

Это музыкальное путешествие позволит детям не только узнать много нового о музыке и инструментах, но и научит их быть внимательными и сосредоточенными, а также развивать свои творческие способности через игру и участие в исполнении музыкальных произведений.