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Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Новая трактовка старой истории
Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Евгений Шварц. Сказка Ганса Христиана Андерсена

В основе сюжета лежит пьеса выдающегося драматурга Евгения Шварца, который вдохнул новую жизнь в знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена. Шварц добавил новые мотивы в характеры традиционных персонажей, таких как Снежная королева, брат и сестра Кай и Герда, а также Тролль.

Новые черты персонажей
Снежная королева в интерпретации Шварца не только холодна и жестока, но и искренне привязана к Каю. Она мечтает удержать его у себя навсегда. Тролль, верный слуга королевы, действует не из страха, а из совести, и его стихия — интрига. Особенно ярким и обаятельным выглядит образ Маленькой разбойницы, где безрассудство и своенравие переплетаются с сердечной теплотой.

Тема любви и дома
Главной темой спектакля становится родной дом и любовь, которые способны противостоять холоду, жестокости и властолюбию. Спектакль полон захватывающих событий, проникновенных мелодий и ярких красок, создающих атмосферу волшебства и теплоты в противовес холодной жестокости мира.

Режиссер
Виктор Рябов
В ролях
Наталья Елисеева
Юлия Макарьянц
Ольга Толоконникова
Екатерина Артемова
Вера Азикова
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