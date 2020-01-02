Евгений Шварц. Сказка Ганса Христиана Андерсена

В основе сюжета лежит пьеса выдающегося драматурга Евгения Шварца, который вдохнул новую жизнь в знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена. Шварц добавил новые мотивы в характеры традиционных персонажей, таких как Снежная королева, брат и сестра Кай и Герда, а также Тролль.

Новые черты персонажей

Снежная королева в интерпретации Шварца не только холодна и жестока, но и искренне привязана к Каю. Она мечтает удержать его у себя навсегда. Тролль, верный слуга королевы, действует не из страха, а из совести, и его стихия — интрига. Особенно ярким и обаятельным выглядит образ Маленькой разбойницы, где безрассудство и своенравие переплетаются с сердечной теплотой.

Тема любви и дома

Главной темой спектакля становится родной дом и любовь, которые способны противостоять холоду, жестокости и властолюбию. Спектакль полон захватывающих событий, проникновенных мелодий и ярких красок, создающих атмосферу волшебства и теплоты в противовес холодной жестокости мира.