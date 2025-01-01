Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Театр марионеток 6+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

«Снежная Королева» Г. Х. Андерсена

В большом городе, полном домов и людей, где трудно найти уголок для сада, жили двое детей — Кай и Герда. Они не были родственниками, но любили друг друга, как брат и сестра.

Страшное проклятие осколков

Однажды осколки зеркала, магического творения троллей, проникли в глаза и сердце Кая, сделав его холодным и бесчувственным. Пораженный величественной красотой Снежной Королевы, он покинул Герду и отправился с ней в ледяной дворец, забыв о своей маленькой подруге.

История любви и преданности

Вдохновляющая история о любви, искренней и чистой, разворачивается в спектакле. Куклы и артисты театра расскажут, как Герда, преодолевая все преграды, обошла весь мир в поисках своего названного братца, чтобы вернуть его любовь и тепло.

Декабрь
23 декабря вторник
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
25 декабря четверг
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

