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Снежная королева
Билеты от 600₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Режиссер Элеонора Шумилова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам сказки Андерсена

Сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» уже много поколений вдохновляет детей и взрослых по всему миру. Вдохновленная этой историей, Элеонора Шумилова создала яркую инсценировку, а музыка Александра Швецова воссоздает волшебную атмосферу, наполняя сюжет глубокими эмоциями и магией.

Музыка и участие зрителей
Мюзикл передает все богатство сюжета, при этом не перегружая его морализаторством. С самого начала зрители становятся частью действия, наблюдая, как троллята с кривым зеркалом бегают по залу и вовлекают их в происходящее. Мудрость и вера маленькой Герды, ее готовность бороться с силами зла, делают её путешествие в царство Снежной королевы настоящим испытанием для каждого, кто решит пойти за ней.

Радость и вдохновение
Спектакль с участием десяти артистов создает необычайную динамику, где каждый герой поет, а балетная труппа вносит дополнительный элемент живости и экспрессии. Этот музыкальный спектакль дарит зрителям светлое настроение, учит верить в себя и ощущать красоту жизни, независимо от трудностей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева

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