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Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классический зимний спектакль для детей в Театре им. Ленсовета

«Снежная королева» — одна из самых известных сказок Ганса Христиана Андерсена о том, как сила любви и верности может преодолеть любые препятствия. В центре сюжета — отважная девочка Герда, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата Кая, пленённого в ледяных чертогах Снежной королевы.

Сюжет

Кай попал под влияние магического зеркала, которое разбилось на множество осколков, один из которых попал ему прямо в сердце, сделав его холодным и безразличным. Снежная королева увозит его в своё ледяное царство, и только Герда, движимая любовью, решается на опасное путешествие, чтобы вернуть брата. Её горячее сердце и преданность оказываются сильнее любых злых чар.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль подойдёт для семейного просмотра и подарит каждому зрителю светлую веру в то, что настоящие чувства способны растопить любой лёд. Театр им. Ленсовета создаст на сцене волшебную атмосферу, где сказка оживает благодаря музыке, декорациям и, конечно, прекрасной игре актёров.

Спектакль напомнит о том, что, как бы ни были сильны преграды, «сердца наши горячи», и нет силы, способной противостоять настоящей любви.

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Татьяна Трудова
Иван Санников
Александр Крымов
Галина Журавлева
Максим Ханжов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 10 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 11 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 400 ₽

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