Спектакль Снежная королева

Государственный Кремлёвский Дворец приглашает вас и ваших близких на увлекательное ёлочное представление «Снежная королева», рассчитанное на семейное посещение. Это мероприятие погрузит зрителей в атмосферу новогоднего веселья, где каждый найдет занятие по душе.
На празднике вас ждут удивительные сюжетные повороты и разнообразные сюрпризы. Дети могут попробовать себя в аквагриме, становясь персонажами любимых сказок, или украсить ёлочные игрушки, которые увезут с собой на память. Также будут организованы викторины на смекалку и эрудицию.
Для юных гостей, пришедших в новогодних костюмах, запланирован отдельный конкурс с призами. Не упустите возможность сделать незабываемые селфи в шикарных фотозонах с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.
Действие будет происходить в пространстве с более чем сорока лесными красавицами и мультимедийными декорациями. Гостям будет предложено познакомиться с уникальной картой сказочной России. Эта карта поможет узнать, где живут Дед Мороз, Баба-Яга и другие известные персонажи.
Используя магические экраны, дети смогут перенестись из южных регионов России в снежные просторы с «ожившими» дымковскими игрушками и даже побывать в Гжели или Хохломе.
Кульминацией программы станет показ одноактного балета «Снежная королева» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Николая Андросова. Эта трогательная история о любви, внутреннем взрослении, отваге и верности будет понятна зрителям всех возрастов. Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут, и он адаптирован для восприятия детской аудиторией.
Приходите на мероприятия Кремлёвского дворца заранее, чтобы избежать очереди из-за тщательного досмотра службы безопасности. Помните, что вам могут попросить снять верхнюю одежду для проверки через интроскоп.
Запуск зрителей на территорию Кремля начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия. Убедитесь, что у вас есть билеты!
Приглашаем вас зарядиться позитивом и коллективно насладиться волшебством новогодних приключений!