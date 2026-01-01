Спектакль Снежная королева

Новогоднее представление «Снежная королева» в Кремлёвском дворце

Государственный Кремлёвский Дворец приглашает вас и ваших близких на увлекательное ёлочное представление «Снежная королева», рассчитанное на семейное посещение. Это мероприятие погрузит зрителей в атмосферу новогоднего веселья, где каждый найдет занятие по душе.

Сюрпризы и развлечения для всей семьи

На празднике вас ждут удивительные сюжетные повороты и разнообразные сюрпризы. Дети могут попробовать себя в аквагриме, становясь персонажами любимых сказок, или украсить ёлочные игрушки, которые увезут с собой на память. Также будут организованы викторины на смекалку и эрудицию.

Для юных гостей, пришедших в новогодних костюмах, запланирован отдельный конкурс с призами. Не упустите возможность сделать незабываемые селфи в шикарных фотозонах с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.

Завораживающие декорации и технологические решения

Действие будет происходить в пространстве с более чем сорока лесными красавицами и мультимедийными декорациями. Гостям будет предложено познакомиться с уникальной картой сказочной России. Эта карта поможет узнать, где живут Дед Мороз, Баба-Яга и другие известные персонажи.

Используя магические экраны, дети смогут перенестись из южных регионов России в снежные просторы с «ожившими» дымковскими игрушками и даже побывать в Гжели или Хохломе.

Балет «Снежная королева»

Кульминацией программы станет показ одноактного балета «Снежная королева» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Николая Андросова. Эта трогательная история о любви, внутреннем взрослении, отваге и верности будет понятна зрителям всех возрастов. Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут, и он адаптирован для восприятия детской аудиторией.

Рекомендации для посетителей

Приходите на мероприятия Кремлёвского дворца заранее, чтобы избежать очереди из-за тщательного досмотра службы безопасности. Помните, что вам могут попросить снять верхнюю одежду для проверки через интроскоп.

Запуск зрителей на территорию Кремля начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия. Убедитесь, что у вас есть билеты!

Приглашаем вас зарядиться позитивом и коллективно насладиться волшебством новогодних приключений!