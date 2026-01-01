Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Нижегородский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Снежная королева: волшебная история о дружбе по сказке Андерсена

«Снежная королева» — это спектакль, основанный на сказке Ханса Кристиана Андерсена, который перенесет зрителей в мир фантазии. Режиссер не указан, но постановка разработана Нижегородским театром кукол.

О чем спектакль?

Сюжет спектакля разворачивается вокруг дружбы между маленькой девочкой Гердой и Снежной королевой. В этой интерпретации пьесы Евгения Шварца, написанной на основе сказки Андерсена, характеры героев претерпевают изменения. Герда становится волевой и решительной девочкой, готовой преодолеть любые преграды ради спасения своего друга Кая.

Кто станет зрителем?

Спектакль будет интересен детям от 3 до 11 лет, а также взрослым, которые стремятся к волшебству и романтике старинных сказок. Взрослые найдут в нем не только детскую непосредственность, но и глубокие темы дружбы и самоотверженности.

Что вас ждет на сцене?

На сцене зрители познакомятся с множеством увлекательных персонажей: доброй девочкой Гердой, принцем и принцессой, страшными разбойниками и говорящими воробьями, а также северным оленем. Вместе они отправятся в увлекательное приключение, где искренние чувства и настоящая дружба помогут победить любое зло.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного спектакля, который подарит вам яркие впечатления и вдохновение!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
18:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 400 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

В ближайшие дни

Дядя Ваня
12+
Драма
Дядя Ваня
28 февраля в 18:00 Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
от 1000 ₽
Горький. Детство
12+
Драма
Горький. Детство
20 марта в 18:30 Арт-клуб «Маяковка, 10»
от 800 ₽
Антистресс сказки «Для хороших людей»
12+
Комедия
Антистресс сказки «Для хороших людей»
14 марта в 15:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше