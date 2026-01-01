Спектакль Снежная королева

Сказочный мюзикл для детей в театре «Буфф»

Спектакль по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена подарит зрителям яркие эмоции. Здесь много музыки и танцев, красочные декорации, великолепные костюмы и, конечно, юмор.

Юные зрители не только сопереживают отважной Герде, которая отправляется на поиски Кая, но и смеются над «первоклассным подлецом» – главным Троллем. Как и обычно в театре «Буфф», победу над всемогущим злом одержат самоотверженная любовь и смех.

Режиссёр-постановщик

Режиссёром мюзикла является заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рябов. Он известен своими успешными детскими спектаклями в театре «Буфф», среди которых такие хиты, как «Удивительный волшебник из страны ОЗ», «Теремок», «Кошкин дом», «Стойкий оловянный солдатик», «Том Сойер» и «Питер Пен».