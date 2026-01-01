Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Буфф 6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказочный мюзикл для детей в театре «Буфф»

Спектакль по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена подарит зрителям яркие эмоции. Здесь много музыки и танцев, красочные декорации, великолепные костюмы и, конечно, юмор.

Юные зрители не только сопереживают отважной Герде, которая отправляется на поиски Кая, но и смеются над «первоклассным подлецом» – главным Троллем. Как и обычно в театре «Буфф», победу над всемогущим злом одержат самоотверженная любовь и смех.

Режиссёр-постановщик

Режиссёром мюзикла является заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рябов. Он известен своими успешными детскими спектаклями в театре «Буфф», среди которых такие хиты, как «Удивительный волшебник из страны ОЗ», «Теремок», «Кошкин дом», «Стойкий оловянный солдатик», «Том Сойер» и «Питер Пен».

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
11:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

В ближайшие дни

Малыш и Карлсон
6+
Детский
Малыш и Карлсон
5 апреля в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Padam, padam
12+
Музыка Мюзикл
Padam, padam
29 апреля в 19:30 Театральный центр на Коломенской
от 2900 ₽
Сестра печали
16+
Премьера Драма
Сестра печали
21 апреля в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше