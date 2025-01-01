Меню
Снежная Королева
Киноафиша Снежная Королева

Снежная Королева

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте

Сказочная музыка и волшебные образы: «Снежная королева» в Анненкирхе

Послушайте знаменитую сказку «Снежная королева» в исполнении актрисы Анастасии Лазаревой. Это уникальное спектакль, который объединяет классическую музыку, медиапроекции и актерское прочтение, придавая известной истории новый формат и глубину. Удивительно, но в первоначальном варианте сказка имела христианские мотивы!

Музыка и исполнение

Вас ждет захватывающее действо с участием Ансамбля солистов Оркестра 1703. В музыкальной программе прозвучат фортепианные циклы Петра Чайковского «Времена года», а также шедевры Мориса Равеля и Клода Дебюсси. Особенно интересным станет исполнение сочинений Георгия Федорова — художественного руководителя Оркестра 1703.

Визуальные эффекты

Во время спектакля действие сказки будет проецироваться на стены кирхи. Это позволит зрителям увидеть каждый эпизод истории и вместе с Гердой отправиться на поиски Кая, чтобы спасти его из плена холода и тьмы.

Подарите себе чудо

Не упустите возможность подарить себе и своей семье кусочек волшебства! Окунитесь в мир добра и всепобеждающей любви, насладитесь выдающимся искусством и музыкой в этом незабываемом спектакле.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
31 декабря среда
12:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
3 января суббота
19:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
31 января суббота
19:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В

