Спектакль Снежная королева

Балет «Снежная королева» в Астане

Приглашаем вас на феерический спектакль по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена! Балет «Снежная королева», постановка которого находится в руках мастера Георгия Ковтуна, обещает стать ярким событием театрального сезона.

Музыка и хореография

Звуковое оформление спектакля создаёт симфонический оркестр театра «Астана Балет» под руководством композитора Радика Салимова. Художник-сценограф и костюмер Злата Цирценс разработала уникальное оформление, а световое сопровождение выполнил Алексей Марков.

Сюжет

Спектакль перерабатывает знакомую с детства историю о Снежной королеве и отважной Герде. В этой интерпретации лексика современной хореографии превращает легенду в выразительное танцевальное произведение. Зрители смогут вновь убедиться, что добро всегда побеждает зло, а настоящая сила кроется в любящем сердце.

Новые грани классической сказки

Балет раскрывает новые грани хорошо известных персонажей, вплетая в них яркий мир красок и музыки. Глубокие эмоции и страстное движение артистов на сцене создадут атмосферу волшебства и прекрасного искусства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, где танец, музыка и свет сплетаются в единое волшебное полотно. Это шанс увидеть сказку, ожившую на сцене.