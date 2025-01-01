Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Волшебная сказка для всей семьи «Снежная королева»

Сюжет «Снежной королевы» знаком всем с детства. Это классическая история, которая найдет отклик в душе зрителей любого возраста – от мала до велика. В центре повествования — Кай и Герда, счастливые дети, чья дружба оказывается под угрозой.

Неожиданные испытания

Кай, к сожалению, попадает под воздействие злобных осколков льда, которые проникают в его сердце и глаза. Под влиянием этой магии он оказывается в ледяном дворце Снежной королевы. Герда, не желающая оставлять друга в беде, отправляется на поиски Кая.

Темы и атмосфера

Эта история о любви, преданности, добре и зле. Она пронизана волшебством и интригует юных зрителей своими неожиданными поворотами. «Снежная королева» обещает стать настоящим подарком к Новому году, погружая детей в атмосферу тепла и радости.

Рекомендуем к просмотру

Спектакль обещает сочетание ярких костюмов, завораживающих декораций и музыкального сопровождения, которое дополнит волшебную атмосферу. Подготовленный специальный акцент на играх света и иллюзиях сделает его незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого чудесного спектакля и подарить своим детям незабываемые эмоции!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
12:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 1100 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

В ближайшие дни

Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
0+
Детский Кукольный Детские елки
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
11 января в 16:00 Karlsson Haus
от 1800 ₽
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
0+
Детский Кукольный Детские елки
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
16 декабря в 10:30 Karlsson Haus
от 1800 ₽
Море
16+
Драма Премьера
Море
7 февраля в 19:00 Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната»
от 1900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше