Спектакль Снежная королева

Интерактивный спектакль для детей «Снежная королева»

Приглашаем вас на увлекательные приключения смелой девочки Герды! В этом спектакле вы увидите, как она преодолевает опасности, чтобы спасти своего названного брата Кая, расколдовать его сердце и вернуть ему радость жизни.

Приключения и герои

На своем пути Герда встречает множество забавных персонажей: говорящие птицы, хитрая колдунья-цветочница и даже лесные разбойники. Каждый из них вносит свой вклад в удивительный сюжет, полной неожиданностей и забавных моментов.

Новый финал

Наш спектакль предлагает необычный взгляд на классическую историю. Мы решили изменить финал и показать в злой, но прекрасной Снежной королеве маленькую девочку, нуждающуюся в дружбе и любви. Мы уверены, что в нашей интерактивной игре зрители смогут вместе отогреть ее сердце. Кто знает, возможно, она снова увидит весну и услышит радостное пение птиц!

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории. Ждем вас на премьере!