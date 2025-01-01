Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Режиссер Наташа Дубс
Продолжительность 1 час

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей «Снежная королева»

Приглашаем вас на увлекательные приключения смелой девочки Герды! В этом спектакле вы увидите, как она преодолевает опасности, чтобы спасти своего названного брата Кая, расколдовать его сердце и вернуть ему радость жизни.

Приключения и герои

На своем пути Герда встречает множество забавных персонажей: говорящие птицы, хитрая колдунья-цветочница и даже лесные разбойники. Каждый из них вносит свой вклад в удивительный сюжет, полной неожиданностей и забавных моментов.

Новый финал

Наш спектакль предлагает необычный взгляд на классическую историю. Мы решили изменить финал и показать в злой, но прекрасной Снежной королеве маленькую девочку, нуждающуюся в дружбе и любви. Мы уверены, что в нашей интерактивной игре зрители смогут вместе отогреть ее сердце. Кто знает, возможно, она снова увидит весну и услышит радостное пение птиц!

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории. Ждем вас на премьере!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Декабрь
20 декабря суббота
12:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 5000 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 5000 ₽
27 декабря суббота
14:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 5000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 5000 ₽
14:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 5000 ₽

