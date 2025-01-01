Детский спектакль «Снежная королева» от Русского театра имени Наталии Сац

Кто не знает знаменитую сказку Андерсена «Снежная королева»? Эта великолепная история рассказывает о том, как злющий тролль создал зеркало, способное искажать реальность: в нём всё доброе и прекрасное уменьшалось, а злое и безобразное выступало на первый план. Осколок этого зеркала угодил в сердце мальчика Кая, и только Герда, девочка с чистым и горячим сердцем, решилась на поиски своего друга.

Почему стоит увидеть

Спектакль перенесёт зрителей в волшебный мир, где на пути Герды встречаются многие верные друзья, каждый из которых олицетворяет добро и надежду. В театре вы сможете увидеть яркие костюмы, захватывающую хореографию и оригинальные музыкальные решения.

Для всей семьи

«Снежная королева» идеально подходит для семейного просмотра. Это прекрасная возможность провести время с детьми, обсуждая такие важные темы, как дружба, смелость и сила любви.

Не упустите возможность стать частью этой замечательной истории на сцене Русского театра имени Наталии Сац!