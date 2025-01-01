Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 1 час 05 минут

О спектакле

Детский спектакль «Снежная королева» от Русского театра имени Наталии Сац

Кто не знает знаменитую сказку Андерсена «Снежная королева»? Эта великолепная история рассказывает о том, как злющий тролль создал зеркало, способное искажать реальность: в нём всё доброе и прекрасное уменьшалось, а злое и безобразное выступало на первый план. Осколок этого зеркала угодил в сердце мальчика Кая, и только Герда, девочка с чистым и горячим сердцем, решилась на поиски своего друга.

Почему стоит увидеть

Спектакль перенесёт зрителей в волшебный мир, где на пути Герды встречаются многие верные друзья, каждый из которых олицетворяет добро и надежду. В театре вы сможете увидеть яркие костюмы, захватывающую хореографию и оригинальные музыкальные решения.

Для всей семьи

«Снежная королева» идеально подходит для семейного просмотра. Это прекрасная возможность провести время с детьми, обсуждая такие важные темы, как дружба, смелость и сила любви.

Не упустите возможность стать частью этой замечательной истории на сцене Русского театра имени Наталии Сац!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
14:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
17 января суббота
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
29 января четверг
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
30 января пятница
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
27 декабря в 15:30 Тотальный театр
от 4500 ₽
Однажды в зимнем царстве
Детский Детские елки
Однажды в зимнем царстве
27 декабря в 15:00 Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы
от 7000 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
21 декабря в 15:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше