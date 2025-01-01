Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для всей семьи в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» пройдет новогодний спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Эта история расскажет о борьбе добра и зла, а также о приключениях девочки Герды и мальчика Кая. Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит волшебные сказки и новогоднюю атмосферу.

Сказка, которая не теряет актуальности

Сказка, написанная Гансом Христианом Андерсеном почти два столетия назад, продолжает восхищать как детей, так и взрослых. Уникально оформленные чертоги Снежной королевы, сверкающие как лед, и трогательная история Герды, которая самоотверженно стремится спасти своего друга Кая, создают незабываемую атмосферу.

Приключения Герды

Зрители смогут следить за увлекательными приключениями Герды, которая оказывается в разных мирах — от райского сада до логова разбойников и роскошного дворца. Каждый этап ее пути наполнен опасностями и яркими встречами, которые заставляют задуматься о настоящих ценностях.

Уроки, которые запомнятся

Однако новогодний музыкальный спектакль театра «Глобус» не только о приключениях. Внешняя сказка скрывает важные уроки о ценности истинной, бескорыстной любви, способной преодолеть любые преграды, и о силе веры. Так важно не терять надежду даже в самых сложных ситуациях!

Не упустите возможность насладиться волшебством и новогодним настроением в Театре «Глобус»!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
26 декабря пятница
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
30 декабря вторник
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
3 января суббота
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
4 января воскресенье
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
5 января понедельник
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
6 января вторник
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
7 января среда
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
8 января четверг
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
9 января пятница
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
10 января суббота
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
11 января воскресенье
10:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

Фотографии

Снежная королева

В ближайшие дни

Наследник
12+
Драма
Наследник
23 апреля в 19:00 Дом ученых
от 1800 ₽
Дядя Ваня
16+
Драма
Дядя Ваня
18 декабря в 18:30 Театральный центр «Энергия»
от 400 ₽
Женитьба Бальзаминова
16+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
18 февраля в 18:30 Глобус
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше