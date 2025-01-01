Новогодний мюзикл для детей: «Снежная королева» в Омском музыкальном театре

Музыкальный театр приглашает зрителей в увлекательный мир волшебства и фантазии с мюзиклом «Снежная королева» на музыку заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга. Это уникальное театральное воплощение знаменитой сказки Г.Х. Андерсена перенесет вас в удивительное приключение, где дружба и любовь противостоят самым холодным испытаниям.

Сюжет

Главная героиня, смелая девочка Герда, отправляется в далекое путешествие, чтобы найти и спасти своего друга Кая, похищенного Снежной королевой. Несмотря на могущество зимней колдуньи, Герда знает, что бескорыстная дружба способна растопить лед, а любовь смягчит самые черствые сердца.

Спектакль как искусство

Каждый элемент спектакля — от музыки до оригинального оформления — создает невероятную атмосферу, делающую его не только зрелищным, но и познавательным. Стильные и самобытные костюмы, световые эффекты и музыкальное сопровождение, звучащее в записи, обещают оставить яркие впечатления как у детей, так и у взрослых.

Премьера

Спектакль «Снежная королева» впервые был представлен публике 20 декабря 2023 года. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!