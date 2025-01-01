Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Омский музыкальный театр 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний мюзикл для детей: «Снежная королева» в Омском музыкальном театре

Музыкальный театр приглашает зрителей в увлекательный мир волшебства и фантазии с мюзиклом «Снежная королева» на музыку заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга. Это уникальное театральное воплощение знаменитой сказки Г.Х. Андерсена перенесет вас в удивительное приключение, где дружба и любовь противостоят самым холодным испытаниям.

Сюжет

Главная героиня, смелая девочка Герда, отправляется в далекое путешествие, чтобы найти и спасти своего друга Кая, похищенного Снежной королевой. Несмотря на могущество зимней колдуньи, Герда знает, что бескорыстная дружба способна растопить лед, а любовь смягчит самые черствые сердца.

Спектакль как искусство

Каждый элемент спектакля — от музыки до оригинального оформления — создает невероятную атмосферу, делающую его не только зрелищным, но и познавательным. Стильные и самобытные костюмы, световые эффекты и музыкальное сопровождение, звучащее в записи, обещают оставить яркие впечатления как у детей, так и у взрослых.

Премьера

Спектакль «Снежная королева» впервые был представлен публике 20 декабря 2023 года. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
1 февраля воскресенье
11:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева

В ближайшие дни

Бамбуковый остров
0+
Детский Музыка Премьера
Бамбуковый остров
30 декабря в 10:30 Пятый театр
от 400 ₽
Морской царь и Елена Премудрая
6+
Детский
Морской царь и Елена Премудрая
7 января в 13:30 Омский дом актера
от 300 ₽
Одолжите тенора
18+
Комедия
Одолжите тенора
12 декабря в 18:00 Омский дом актера
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше