Снежная королева
Билеты от 2500₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Опера-сказка
Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Снежная королева»

Спектакль «Снежная королева» — это яркая интерпретация сказки Ганса Христиана Андерсена, основанная на пьесе талантливого драматурга Евгения Шварца. Режиссер Елена Шумилова, известная своими работами в театре и кино, создала уникальное произведение, которое порадует зрителей всех возрастов.

Сюжет и персонажи

В центре событий находятся маленькая девочка Герда и ее друг Кай. Вместе они отправляются на поиски Кая, которого похитила злая волшебница. В этом спектакле мы видим традиционных персонажей в новом свете: Снежная королева не только холодна и жестока, но и искренне влюблена в Кая, мечтая оставить его у себя навсегда. Ее верный слуга Тролль, несмотря на свою коварную натуру, действует не из страха, а из соображений совести.

Образ Маленькой Разбойницы особенно привлекает внимание — в ней встречаются безрассудство и своенравие, дополненные сердечной теплотой. Тема родного дома и истинной любви, способных противостоять холоду и жестокости, является главной в этом спектакле.

Музыка и оформление

Спектакль сопровождается оркестровой фонограммой, создающей атмосферу волшебства и приближающей зрителей к каждому моменту истории. Яркие краски и захватывающие события сделают представление незабываемым.

Не упустите возможность увидеть таинство «Снежной королевы» и насладиться её музыкальными и визуальными изысками. Это спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и заставит вновь поверить в силу любви и тепла.

Купить билет на спектакль Снежная королева

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
11:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
14:30
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
18:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
14:30
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
18:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
2 января пятница
11:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
14:30
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
18:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
8 января четверг
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
9 января пятница
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
10 января суббота
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 2500 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

