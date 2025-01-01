Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей «Снежная королева»

Как всегда, под Новый год волшебство проникает в нашу жизнь. Спектакль «Снежная королева» приглашает вас и ваших детей в захватывающее приключение, основанное на сказке Г. Х. Андерсена.

Сюжет

История рассказывает о Кае и Герде, которые случайно оказываются разлученными из-за коварного волшебника. Герда, преисполненная решимости спасти своего названного брата, сталкивается с различными трудностями на своем пути. Однако вера в лучшее и поддержка новых друзей помогают ей преодолеть все преграды.

Зачем стоит посетить?

Это не просто спектакль, а настоящая зимняя сказка, которая погружает в атмосферу чудес. Яркие костюмы, запоминающаяся музыка и динамичный сюжет создают незабываемые моменты для всей семьи.

Дополнительная информация

Дети до 3-х лет проходят бесплатно и могут сидеть на коленях у взрослых, что делает данный спектакль отличным выбором для семейного досуга.

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
14:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 500 ₽
3 января суббота
12:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 500 ₽

