Спектакль Снежная королева

Новогодняя сказка для детей «Снежная королева»

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на детскую елку «Снежная королева». Знаменитая сказка в новогоднем антураже подарит множество ярких эмоций и захватывающих моментов.

Встреча с Дедом Морозом

После спектакля юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, который порадует их сладкими подарками. Это особенное время, когда волшебство и радость наполняют зал, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Наша команда

В главных ролях спектакля выступят:

Наталия Капранчикова

Фёдор Атякшин

Ксения Курова

Режиссером постановки является талантливая Анастасия Савченкова, которая с любовью и вниманием работала над созданием этой спектакля.

Погружение в мир сказки

«Снежная королева» — это не просто спектакль, это возможность для детей познакомиться с магией сказки и забыть о повседневных заботах. Мы уверены, что каждый маленький зритель унесет с собой частичку волшебства, которая останется в сердце навсегда.