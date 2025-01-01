Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Режиссер Анастасия Савченкова
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка для детей «Снежная королева»

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на детскую елку «Снежная королева». Знаменитая сказка в новогоднем антураже подарит множество ярких эмоций и захватывающих моментов.

Встреча с Дедом Морозом

После спектакля юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, который порадует их сладкими подарками. Это особенное время, когда волшебство и радость наполняют зал, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Наша команда

В главных ролях спектакля выступят:

  • Наталия Капранчикова
  • Фёдор Атякшин
  • Ксения Курова

Режиссером постановки является талантливая Анастасия Савченкова, которая с любовью и вниманием работала над созданием этой спектакля.

Погружение в мир сказки

«Снежная королева» — это не просто спектакль, это возможность для детей познакомиться с магией сказки и забыть о повседневных заботах. Мы уверены, что каждый маленький зритель унесет с собой частичку волшебства, которая останется в сердце навсегда.

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
16:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
26 декабря пятница
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
16:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
18:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
30 декабря вторник
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
16:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
6 января вторник
11:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
9 января пятница
11:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
13:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
11 января воскресенье
12:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽
14:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра
Детские елки Детский
Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра
4 января в 11:00 Никитинский театр
Билеты
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
2 января в 15:00 ДС «Юбилейный»
от 1000 ₽
Двенадцатая ночь, или Как угодно
12+
Комедия
Двенадцатая ночь, или Как угодно
8 января в 18:00 Никитинский театр
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше