Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Снежная королева

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальная сказка о Герде и Снежной Королеве в Капелле

Приглашаем вас на спектакль «Сказка» по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена, написанный Евгением Шварцем. Это история об отважной девочке Герде, чье горячее и любящее сердце способно растопить лёд и победить злые силы. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего заколдованного брата, попавшего в мир Снежной Королевы.

Для зрителей спектакль станет настоящим испытанием на прочность любви и верности. Вопрос, который встаёт в центре сюжета: «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи?»

Творческая команда

Режиссёр спектакля - Евгения Богинская. Художник, создающий волшебный мир, - Ильшат Вильданов.

Персонажи и исполнители

  • Герда - Татьяна Трудова
  • Кай - Иван Санников
  • Сказочник - Александр Крымов
  • Бабушка - Галина Журавлёва
  • Советник - Максим Ханжов / Марк Овчинников / Константин Симонов
  • Снежная Королева - Диана Милютина / Лидия Шевченко
  • Ворон Карл - Иван Шевченко
  • Ворона Клара - Анна Гольдфельд
  • Принц Клаус - Максим Сапранов / Дмитрий Хасанов
  • Принцесса Эльза - Ася Прохорова / Виктория Волохова
  • Король - Евгений Филатов
  • Атаманша - Владислава Пащенко
  • Маленькая разбойница - Виктория Волохова
  • Северный олень - Алексей Торковер
  • Разбойники, стражники - Иван Ерёмин, Дмитрий Хасанов

Спектакль будет вести Полина Соболева, создавая атмосферу волшебства и сказки. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!

Купить билет на концерт Снежная королева

Январь
5 января понедельник
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 800 ₽

