Снежная королева

Приглашаем вас на спектакль «Сказка» по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена, написанный Евгением Шварцем. Это история об отважной девочке Герде, чье горячее и любящее сердце способно растопить лёд и победить злые силы. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего заколдованного брата, попавшего в мир Снежной Королевы.
Для зрителей спектакль станет настоящим испытанием на прочность любви и верности. Вопрос, который встаёт в центре сюжета: «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи?»
Режиссёр спектакля - Евгения Богинская. Художник, создающий волшебный мир, - Ильшат Вильданов.
Спектакль будет вести Полина Соболева, создавая атмосферу волшебства и сказки. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!