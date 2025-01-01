Музыкальная сказка о Герде и Снежной Королеве в Капелле

Приглашаем вас на спектакль «Сказка» по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена, написанный Евгением Шварцем. Это история об отважной девочке Герде, чье горячее и любящее сердце способно растопить лёд и победить злые силы. Она отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего заколдованного брата, попавшего в мир Снежной Королевы.

Для зрителей спектакль станет настоящим испытанием на прочность любви и верности. Вопрос, который встаёт в центре сюжета: «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи?»

Творческая команда

Режиссёр спектакля - Евгения Богинская. Художник, создающий волшебный мир, - Ильшат Вильданов.

Персонажи и исполнители

Герда - Татьяна Трудова

Кай - Иван Санников

Сказочник - Александр Крымов

Бабушка - Галина Журавлёва

Советник - Максим Ханжов / Марк Овчинников / Константин Симонов

Снежная Королева - Диана Милютина / Лидия Шевченко

Ворон Карл - Иван Шевченко

Ворона Клара - Анна Гольдфельд

Принц Клаус - Максим Сапранов / Дмитрий Хасанов

Принцесса Эльза - Ася Прохорова / Виктория Волохова

Король - Евгений Филатов

Атаманша - Владислава Пащенко

Маленькая разбойница - Виктория Волохова

Северный олень - Алексей Торковер

Разбойники, стражники - Иван Ерёмин, Дмитрий Хасанов

Спектакль будет вести Полина Соболева, создавая атмосферу волшебства и сказки. Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене!