Спектакль Снежная королева

Интерактивный спектакль для детей в «Зарядье»

Спектакль из бумаги по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» создан в традициях семейного театра. Он предлагает увлекательное взаимодействие, объединяя взрослых и детей в общую игру.

Путешествие вместе с Каем

Главным героем истории является взрослый Кай, который рассказывает о путешествии Герды во дворец Снежной королевы. Он сам создал декорации, реквизит и кукол из бумаги, стремясь представить события так, как они были на самом деле. Взрослые и дети становятся активными участниками действия, помогая создавать атмосферу увлекательного и опасного пути: озвучивают ветер, разбойников, создают снег и светят фонарем.

Интерактивный формат

Спектакль акцентирует внимание на взаимодействии, позволяя зрителям совместно рассказывать историю и играть вместе с Каем. Это создаёт уникальную театральную атмосферу и делает каждое представление незабываемым для всей семьи.

Рекомендации зрителям

Мы рекомендуем этот спектакль зрителям от 4 лет. Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.