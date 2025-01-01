Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

«Снежная королева» от артистов театра Вахтангова

Артисты Московского театра Евгения Вахтангова представляют спектакль, в котором великое литературное произведение Г. Х. Андерсена преобразуется в захватывающее театральное представление. В центре истории — маленькая, но невероятно сильная девочка, которая преодолевает испытания судьбы.

Зрители увидят, как её дружба с Каем расцвела в любовь, словно прекрасные розы в их саду. Каждая из шести сцен спектакля наполнена интересными событиями, которые поддерживают активный интерес зрителей на протяжении всего действия.

Персонажи и их удивительные истории

В спектакле представлено целых семнадцать персонажей, среди которых есть и те, кого не встретишь в оригинальном произведении. Одним из них является Роколь — Заплятыязычество, когда-то Король Его Величества, но попавший под власть Снежной Королевы. Теперь он не может говорить иначе как в виде смеха, который раздается в зале, вызывая удивление и улыбки зрителей.

Спектакль богат не только яркими персонажами, но и великолепными актерскими работами, которые придают каждой сцене особую магию и атмосферу. Это творение театра Вахтангова — уникальное событие, которое нельзя пропустить!

Режиссер
Геннадий Куро
В ролях
Ольга Чиповская
Ольга Чиповская
Андрей Зарецкий
Клим Звездин
Наталья Кийко
Дарья Луран

Купить билет на спектакль Снежная королева

В других городах
Январь
5 января понедельник
12:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 800 ₽
15:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

