Спектакль Снежная королева

Премьера спектакля «Снежная королева»

Сюжет «Снежной королевы» знаком каждому. Добрая и светлая история девочки Герды и мальчика Кая волнует сердца детей и родителей уже более 170 лет. Однако, несмотря на свою популярность, сказка Ганса Христиана Андерсена никогда не ставилась в драматических театрах нашего региона. Спешим исправить это недоразумение!

Уже совсем скоро мы представим вашему вниманию премьеру спектакля «Снежная королева», который станет настоящим зимним подарком для всех любителей волшебных историй. Это уникальная возможность увидеть новую интерпретацию классической сказки на театральной сцене.

Новые сюжетные повороты

В основе спектакля лежит компиляция текста сказки Г.Х. Андерсена. Однако автором сценария были внесены серьезные сюжетные коррективы и дополнения. Это значит, что зрители смогут насладиться знакомой историей с неожиданными поворотами и свежим взглядом на любимых героев.

Сказка, которая объединяет поколения

Спектакль станет не только зрелищным, но и волнующим событием, способным объединить поколения. Герда и Кай — это не просто персонажи сказки, а символы верности и дружбы, которые актуальны в любое время.

Не упустите возможность погрузиться в мир чудес и волшебства, который мы обещаем вам создать в ходе этой увлекательной истории. Обязательно приходите на премьеру!