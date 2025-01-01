Это не просто сказка, а настоящая притча, созданная волшебником Андерсеном. Спектакль «Снежная королева» напоминает нам о том, что для того, чтобы творить великие дела, достаточно иметь доброе и бесстрашное сердце. Маленькое сердце Герды — именно об этом расскажет наша постановка.
Артисты театра «Петербургская оперетта» подготовили удивительное музыкальное путешествие. Зрителей ожидает множество приключений, когда маленькая девочка преодолевает преграды, стремясь вызволить своего брата из беды. Получите заряд положительных эмоций и окунитесь в мир детских мечтаний!
Спектакль наполнен замечательной музыкой Георгия Портного, которая звучит на протяжении всего действия. Режиссером-постановщиком выступила Светлана Самородова, а декорации и костюмы создал художник Олег Молчанов. Балетмейстером является Николай Реутов, музыкальным руководителем — Станислав Мозговой, а световое оформление подготовила Лариса Сергеева.
Спектакль рассчитан на аудиторию от 3 лет и старше. Его продолжительность составляет 1 час 10 минут без антракта. Это прекрасная возможность для родителей провести время с детьми, наслаждаясь театральным волшебством.
Приглашаем вас на наш спектакль! Будем рады видеть как детей, так и взрослых!