Музыкальный детский спектакль «Снежная королева» в Театре на Мельникова

Это не просто сказка, а настоящая притча, созданная волшебником Андерсеном. Спектакль «Снежная королева» напоминает нам о том, что для того, чтобы творить великие дела, достаточно иметь доброе и бесстрашное сердце. Маленькое сердце Герды — именно об этом расскажет наша постановка.

О спектакле

Артисты театра «Петербургская оперетта» подготовили удивительное музыкальное путешествие. Зрителей ожидает множество приключений, когда маленькая девочка преодолевает преграды, стремясь вызволить своего брата из беды. Получите заряд положительных эмоций и окунитесь в мир детских мечтаний!

Музыкальное сопровождение и детали постановки

Спектакль наполнен замечательной музыкой Георгия Портного, которая звучит на протяжении всего действия. Режиссером-постановщиком выступила Светлана Самородова, а декорации и костюмы создал художник Олег Молчанов. Балетмейстером является Николай Реутов, музыкальным руководителем — Станислав Мозговой, а световое оформление подготовила Лариса Сергеева.

Информация для зрителей

Спектакль рассчитан на аудиторию от 3 лет и старше. Его продолжительность составляет 1 час 10 минут без антракта. Это прекрасная возможность для родителей провести время с детьми, наслаждаясь театральным волшебством.

Приглашаем вас на наш спектакль! Будем рады видеть как детей, так и взрослых!