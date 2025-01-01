Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снежная королева
Билеты от 700₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный детский спектакль «Снежная королева» в Театре на Мельникова

Это не просто сказка, а настоящая притча, созданная волшебником Андерсеном. Спектакль «Снежная королева» напоминает нам о том, что для того, чтобы творить великие дела, достаточно иметь доброе и бесстрашное сердце. Маленькое сердце Герды — именно об этом расскажет наша постановка.

О спектакле

Артисты театра «Петербургская оперетта» подготовили удивительное музыкальное путешествие. Зрителей ожидает множество приключений, когда маленькая девочка преодолевает преграды, стремясь вызволить своего брата из беды. Получите заряд положительных эмоций и окунитесь в мир детских мечтаний!

Музыкальное сопровождение и детали постановки

Спектакль наполнен замечательной музыкой Георгия Портного, которая звучит на протяжении всего действия. Режиссером-постановщиком выступила Светлана Самородова, а декорации и костюмы создал художник Олег Молчанов. Балетмейстером является Николай Реутов, музыкальным руководителем — Станислав Мозговой, а световое оформление подготовила Лариса Сергеева.

Информация для зрителей

Спектакль рассчитан на аудиторию от 3 лет и старше. Его продолжительность составляет 1 час 10 минут без антракта. Это прекрасная возможность для родителей провести время с детьми, наслаждаясь театральным волшебством.

Приглашаем вас на наш спектакль! Будем рады видеть как детей, так и взрослых!

Режиссер
Светлана Самородова
В ролях
Кристина Журавлева
Кирилл Лобачев
Алексей Пляшешников
Станислав Мозговой
Алена Кононова

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
Январь
6 января вторник
11:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
14:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева

В ближайшие дни

Том Сойер
12+
Моноспектакль
Том Сойер
28 сентября в 16:00 Театр современной драматургии
от 450 ₽
Тили-бом, тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!
0+
Детский
Тили-бом, тили-бом! Едем к Кошке в новый дом!
29 сентября в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Rock-n-Roll на закате
16+
Комедия Премьера
Rock-n-Roll на закате
25 декабря в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше