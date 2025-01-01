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Снежная королева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

6+
Режиссер Майя Краснопольская
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Снежная Королева»: Спектакль из бумаги для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Снежная Королева», созданный по мотивам знаменитой сказки Г.Х. Андерсена. Это театральное представление выполнено в традициях семейного театра, где игра объединяет зрителей всех возрастов.

История, которую рассказывает Кай

Сюжет спектакля разворачивается вокруг взрослого Кая, который делится воспоминаниями о путешествии Герды во Дворец Снежной Королевы. Кай не просто рассказывает историю; он сам становится частью ее воссоздания. Он создал декорации, реквизит и кукол из бумаги, чтобы сделать представление максимально живым и увлекательным.

Активное участие зрителей

В этом спектакле зрители, как взрослые, так и дети, становятся активными участниками действия. Они помогают воссоздавать события опасного путешествия Герды, озвучивая ветер, крича, как разбойники, и даже создавая снег! Каждый зритель может взять фонарь и присоединиться к общей игре, что делает спектакль поистине интерактивным.

Не упустите уникальную возможность!

«Снежная Королева» — это не просто спектакль, это совместное творчество, которое объединяет зрителей и актеров. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию и станьте частью удивительной истории. Не упустите возможность увидеть, как бумажные декорации оживают на сцене!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
11:00 от 1500 ₽

Фотографии

Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева Снежная королева

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