Спектакль Снежная королева

Снежная королева: Путешествие в мир волшебства в кукольном театре

Главные герои спектакля «Снежная королева» — храбрая маленькая Герда и ее названный братец Кай — известны каждому читателю. Эта чудесная сказка великого Ганса Христиана Андерсена является одной из самых любимых историй в мировой литературе.

Герда и Кай живут по соседству и дружат с самого детства. Однако их идиллия оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется Снежная королева. Холодная и безжалостная, она похищает Кая, стремясь превратить его сердце в лед. Но Герда, бесстрашная и решительная, не собирается смиряться с потерей дорогого друга. Она отправляется в опасное и долгое путешествие ради его спасения.

Команда создателей

Спектакль поставил Нино Церцвадзе, а художественное оформление разработал Хан-Али Аюбов. Музыку для спектакля создала Магуля Мезинова, а за пластическую часть отвечает Павел Фролов. Световое оформление осуществил Юрий Лебедев.

Задумка и атмосфера

Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и приключений. Удастся ли самоотверженной Герде победить всесильную Снежную королеву? Узнайте об этом на спектакле!