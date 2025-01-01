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Снежная королева
Билеты от 800₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Нино Церцвадзе
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Снежная королева: Путешествие в мир волшебства в кукольном театре

Главные герои спектакля «Снежная королева» — храбрая маленькая Герда и ее названный братец Кай — известны каждому читателю. Эта чудесная сказка великого Ганса Христиана Андерсена является одной из самых любимых историй в мировой литературе.

Герда и Кай живут по соседству и дружат с самого детства. Однако их идиллия оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется Снежная королева. Холодная и безжалостная, она похищает Кая, стремясь превратить его сердце в лед. Но Герда, бесстрашная и решительная, не собирается смиряться с потерей дорогого друга. Она отправляется в опасное и долгое путешествие ради его спасения.

Команда создателей

Спектакль поставил Нино Церцвадзе, а художественное оформление разработал Хан-Али Аюбов. Музыку для спектакля создала Магуля Мезинова, а за пластическую часть отвечает Павел Фролов. Световое оформление осуществил Юрий Лебедев.

Задумка и атмосфера

Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и приключений. Удастся ли самоотверженной Герде победить всесильную Снежную королеву? Узнайте об этом на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 800 ₽

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