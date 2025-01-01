Спектакль Снежная королева

«Лапландия – страна больших возможностей! Огромная, прекрасная страна! Здесь можно в снег нырять без осторожности и с гор кататься с ночи до утра…» — заветная мечта любого ребёнка. Это мечта о чудесной сказке с говорящими животными и невероятными приключениями, где под каждым пушистым сугробом спрятаны удивительные тайны, открыть которые способны только добрые и чистые сердца!
Одной из таких волшебных историй является «Снежная королева» — новый мюзикл Театра МОСТ, созданный по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. В этом спектакле зрителей ждет вихрь зимней музыкальной фантазии, где зажигательно поют и танцуют снеговики, Ворон, олень Артём Снежный и, конечно, легендарные герои — Кай и Герда.
В спектакле также появится та, кто пытается разрушить дружбу храброй девочки и заколдованного мальчика — холодная красавица королевских кровей. Финал этого любимого произведения станет большим сюрпризом для всех — колдовские чары падут, и случится… двойной хэппи-энд! В этой истории каждый получит шанс на счастье, даже те, кто ещё не знает, что «сердце тает, если рядом друг, даже если заметает вьюга всё вокруг».
Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки! «Снежная королева» — это не только спектакль, но и возможность вспомнить о том, как важна дружба и вера в чудеса. Билеты уже в продаже, спешите!