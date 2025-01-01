Спектакль Снежная королева

«Снежная королева»: волшебный мюзикл от Театра МОСТ

«Лапландия – страна больших возможностей! Огромная, прекрасная страна! Здесь можно в снег нырять без осторожности и с гор кататься с ночи до утра…» — заветная мечта любого ребёнка. Это мечта о чудесной сказке с говорящими животными и невероятными приключениями, где под каждым пушистым сугробом спрятаны удивительные тайны, открыть которые способны только добрые и чистые сердца!

Новый мюзикл по мотивам классики

Одной из таких волшебных историй является «Снежная королева» — новый мюзикл Театра МОСТ, созданный по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. В этом спектакле зрителей ждет вихрь зимней музыкальной фантазии, где зажигательно поют и танцуют снеговики, Ворон, олень Артём Снежный и, конечно, легендарные герои — Кай и Герда.

Непредсказуемый финал

В спектакле также появится та, кто пытается разрушить дружбу храброй девочки и заколдованного мальчика — холодная красавица королевских кровей. Финал этого любимого произведения станет большим сюрпризом для всех — колдовские чары падут, и случится… двойной хэппи-энд! В этой истории каждый получит шанс на счастье, даже те, кто ещё не знает, что «сердце тает, если рядом друг, даже если заметает вьюга всё вокруг».

Не упустите возможность

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки! «Снежная королева» — это не только спектакль, но и возможность вспомнить о том, как важна дружба и вера в чудеса. Билеты уже в продаже, спешите!