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Снежная королева
Билеты от 500₽
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Театр на Басманной 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

В заснеженных просторах Лапландии, где ветер поёт леденящие баллады, разворачивается история, способная растопить даже самое холодное сердце. Волшебник Оле Лукойе раскрывает зонтик судьбы, чтобы рассказать о зловещем зеркале Снежной Королевы, разбитом неуклюжим Троллем. Его осколки, несущие холод и равнодушие, пронзают сердце юного Кая, превращая мальчика в пленника ледяного дворца. Но там, где бессильны магия и страх, начинается путь настоящей любви. Герда, с горячим сердцем и непоколебимой верой, отправляется в опасное путешествие через чащи колдовских лесов, разбойничьи засады и царства чужих правителей, чтобы спасти брата. Ей предстоит столкнуться с коварной Ведьмой, обмануть дочь Атаманши, найти союзников в лице эксцентричных Принца и Принцессы — и бросить вызов самой Владычице Вечной Зимы. Этот спектакль — не просто переосмысление классической сказки Андерсена, а феерия из музыки, метафор и визуальной поэзии. «Снежная Королева» — спектакль для тех, кто верит, что сила любви сильнее любого волшебства. Для детей, готовых отправиться в приключение, и взрослых, помнящих о чуде. Не упустите шанс увидеть ледяную сказку, которая зажжёт огонь в вашем сердце.

Режиссер
Павел Степанов
В ролях
Михаил Гуро
Павел Бадрах
Полина Алдаева
Алекс Рудольф Клепс
Олеся Петровская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
12:00 от 500 ₽

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