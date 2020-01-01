Спектакль Снежная королева

В заснеженных просторах Лапландии, где ветер поёт леденящие баллады, разворачивается история, способная растопить даже самое холодное сердце. Волшебник Оле Лукойе раскрывает зонтик судьбы, чтобы рассказать о зловещем зеркале Снежной Королевы, разбитом неуклюжим Троллем. Его осколки, несущие холод и равнодушие, пронзают сердце юного Кая, превращая мальчика в пленника ледяного дворца. Но там, где бессильны магия и страх, начинается путь настоящей любви. Герда, с горячим сердцем и непоколебимой верой, отправляется в опасное путешествие через чащи колдовских лесов, разбойничьи засады и царства чужих правителей, чтобы спасти брата. Ей предстоит столкнуться с коварной Ведьмой, обмануть дочь Атаманши, найти союзников в лице эксцентричных Принца и Принцессы — и бросить вызов самой Владычице Вечной Зимы. Этот спектакль — не просто переосмысление классической сказки Андерсена, а феерия из музыки, метафор и визуальной поэзии. «Снежная Королева» — спектакль для тех, кто верит, что сила любви сильнее любого волшебства. Для детей, готовых отправиться в приключение, и взрослых, помнящих о чуде. Не упустите шанс увидеть ледяную сказку, которая зажжёт огонь в вашем сердце.