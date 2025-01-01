Меню
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Елена Кушнаренко, Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Герде и Кае: Путешествие в мир волшебства в Театр кукол им. Владимира Былкова

Каждую ночь любимая бабушка рассказывает малышам увлекательные сказки. И как же прекрасно быть ребенком, веря в волшебство! В этом духе разворачивается захватывающая история о Кае и Герде, которые, движимые своими детскими мечтами, переживают невероятные приключения.

Сюжет: Битва добра со злом

Это история о смелой девочке Герде, решившей разыскать своего брата Кая, которого похитила злая волшебница — Снежная королева. Герда отправляется в опасное путешествие через зимние леса и снежные поля, преодолевая множество преград. На её пути встречаются как добрые, так и злые персонажи, но благодаря своей верности и доброте, Герда преодолевает все трудности.

Темы: Любовь и верность

Спектакль затрагивает важные темы любви, человеческой доброты и верности своему долгу. Это не просто история о приключениях, а глубокая сказка, которая учит нас ценить близких и сохранять веру в добро.

Уникальные элементы постановки

Постановка обещает быть яркой и незабываемой благодаря прекрасным тростевым куклам и волшебной музыке. Специальные эффекты погружают зрителей в атмосферу сказки, создавая ощущение настоящего волшебства на сцене.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое подарит вам и вашим детям веру в волшебство и силу доброты!

Фотографии

